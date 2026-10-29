Floridablanca realizará su tercera Feria Inmobiliaria el próximo 14 de noviembre

Floridablanca

¿Busca vivienda? Floridablanca realizará su Feria Inmobiliaria el 14 de noviembre

El municipio de Floridablanca se prepara para recibir la tercera edición de su Feria Inmobiliaria, un encuentro que busca acercar a las familias a nuevas oportunidades de vivienda y facilitar el contacto con entidades del sector financiero y constructor. La jornada se realizará el próximo sábado 14 de noviembre de 2026, en el parque principal del municipio, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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La iniciativa, promovida por el Gobierno de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), permitirá a los asistentes conocer diferentes proyectos habitacionales que se desarrollan en el municipio y obtener información para evaluar alternativas de adquisición de vivienda, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas.

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Durante el evento se contará con la participación de entidades financieras, representantes del gremio constructor, compañías aseguradoras y cajas de compensación familiar. Estas instituciones estarán presentes para brindar orientación relacionada con sus servicios y las diferentes opciones disponibles para quienes buscan comprar vivienda o conocer las condiciones de financiación.

Una de las particularidades de esta tercera edición será la presencia de la Oficina de Pasaportes de Santander, que se suma a las entidades invitadas a la jornada. De esta manera, la feria también contará con participación institucional más allá del sector inmobiliario.

Con este encuentro, Floridablanca busca generar un espacio de acercamiento entre los ciudadanos, las empresas constructoras y las entidades que intervienen en los procesos de adquisición de vivienda, permitiendo que los interesados puedan conocer diferentes ofertas y resolver inquietudes directamente con sus representantes.

La invitación está dirigida a las familias de Floridablanca y del área metropolitana de Bucaramanga que deseen explorar proyectos inmobiliarios o recibir orientación sobre las alternativas que ofrecen las entidades participantes. La cita será el sábado 14 de noviembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el parque principal de Floridablanca.