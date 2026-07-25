Investigan la muerte de dos perros hallados en extrañas circunstancias

Barranquilla

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer un presunto caso de crueldad animal que ha generado indignación en Barranquilla, luego del hallazgo de dos perros muertos con aparentes signos de haber sido quemados.

Los cuerpos de los animales fueron encontrados en el barrio El Silencio, donde ciudadanos alertaron sobre la presencia de un costal abandonado. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en su interior estaban los dos perros, cuyos cuerpos presentaban evidencias que ahora son materia de análisis por parte de los investigadores.

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Hasta el momento, no se ha establecido si los animales fueron incinerados cuando aún estaban con vida o si fallecieron antes de que sus cuerpos fueran quemados. Ese aspecto hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades para reconstruir lo ocurrido y establecer las circunstancias del caso.

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Tras conocerse el hecho, la Alcaldía de Barranquilla rechazó lo sucedido y calificó el caso como un presunto acto de crueldad animal. Además, anunció el acompañamiento a las investigaciones a través del Programa de Bienestar Animal, junto con la Patrulla Animal y la Patrulla Ambiental y Ecológica (GELMA) de la Policía Nacional.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información, fotografías, videos o cualquier elemento que contribuya a identificar a los responsables. También indicaron que se revisarán cámaras de seguridad ubicadas en el sector para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

El caso ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales han exigido una investigación rápida y la aplicación de las sanciones contempladas en la ley contra quienes resulten responsables.

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Por ahora, no se han reportado personas capturadas y las autoridades continúan recopilando elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este hecho que ha causado rechazo entre la comunidad.