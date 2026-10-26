Jhon, el joven de 18 años que tenía brazalete del Inpec y fue asesinado en Piedecuesta

Piedecuesta

Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este lunes 26 de octubre en el municipio de Piedecuesta, Santander, donde un joven de apenas 18 años perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego por dos sujetos que, al parecer, lo venían persiguiendo desde otro sector del municipio.

La víctima fue identificada como Jhon Anderson Martínez Almeida, natural de Piedecuesta y residente en el barrio Bariloche. El ataque ocurrió hacia las 6:15 de la tarde, en inmediaciones de la calle 6 con carrera 2, en el barrio Chacarita II, donde los disparos generaron momentos de preocupación entre los habitantes de la zona.

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Según información preliminar, el joven era perseguido desde el sector de Buenos Aires por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Pulsar NS de color rojo. Los sujetos, quienes vestían prendas negras y llevaban cascos del mismo color, habrían logrado alcanzarlo frente a una vivienda del sector, donde uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones.

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Tras el ataque, varias personas se acercaron al lugar para conocer lo sucedido, mientras la víctima era auxiliada y trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Local de Piedecuesta. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de cuatro heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Posteriormente, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron al centro asistencial para realizar la inspección técnica al cadáver y adelantar las diligencias correspondientes.

Una vez se conoció lo sucedido, unidades de la Policía Nacional desplegaron un operativo para ubicar a los responsables. Durante las primeras labores de investigación, los uniformados recopilaron testimonios de habitantes del sector y revisaron grabaciones de cámaras de seguridad que permitieron establecer la posible ruta de escape de los atacantes.

De acuerdo con las primeras verificaciones, los sospechosos huyeron por la calle sexta, tomaron la carrera quinta y posteriormente continuaron hacia la vía de Guatiguará, desde donde habrían salido a la vía nacional con dirección a Bucaramanga. Las autoridades adelantan las respectivas verificaciones para tratar de establecer su identidad y paradero.

La víctima tenía una medida de detención domiciliaria

Uno de los aspectos conocidos durante las primeras diligencias es que Jhon Anderson Martínez Almeida se encontraba bajo una medida de detención domiciliaria y portaba un dispositivo de vigilancia electrónica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en su tobillo izquierdo.

Asimismo, según información preliminar, el joven había sido capturado el pasado 25 de mayo de 2026 por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido si este antecedente guarda alguna relación con el ataque en el que perdió la vida.

Por ahora, las autoridades investigan los móviles de este homicidio y trabajan en la identificación de los dos hombres que participaron en el ataque, mientras se recopilan nuevos elementos que permitan esclarecer lo sucedido.