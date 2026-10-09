Pico y placa en Bucaramanga mañana, sábado 10 de octubre de 2026: placas 9 y 0 no circulan

Bucaramanga

Este sábado 10 de octubre de 2026, los conductores de vehículos particulares y motocicletas con placas terminadas en 9 y 0 no podrán circular en Bucaramanga ni en los municipios del área metropolitana: Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

A diferencia de los días hábiles, los sábados la medida rige en un horario especial reducido, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., según la rotación vigente para el último trimestre del año establecida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) mediante la Resolución 854 de 2025.

Pico y placa mañana sábado en Bucaramanga y el área metropolitana

Placas restringidas: terminadas en 9 y 0.

terminadas en 9 y 0. Horario: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Vehículos: particulares y motocicletas.

particulares y motocicletas. Municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

¿Cómo funciona el pico y placa los sábados?

Los sábados los dígitos rotan cada semana, siguiendo el orden consecutivo. Así quedan los sábados de octubre:

Publicidad

Sábado 10 de octubre: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en 9 y 0. Sábado 17 de octubre: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Sábado 24 de octubre: placas terminadas en 3 y 4.

placas terminadas en 3 y 4. Sábado 31 de octubre: placas terminadas en 5 y 6.

El domingo 11 de octubre no hay pico y placa.

Así va el pico y placa entre semana

De lunes a viernes la restricción va de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en jornada continua:

Lunes: 5 y 6.

5 y 6. Martes: 7 y 8.

7 y 8. Miércoles: 9 y 0.

9 y 0. Jueves: 1 y 2.

1 y 2. Viernes: 3 y 4.

Esta rotación se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Multa por no cumplir el pico y placa

Quien circule en el horario restringido se expone a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, cerca de $875.452, además de la posible inmovilización del vehículo, con los costos de grúa y patios que esto implica.

Vehículos exentos

Entre los vehículos que no tienen la restricción están los eléctricos, híbridos y a gas natural vehicular (GNV), ambulancias y vehículos de emergencia, carrozas fúnebres, vehículos oficiales y los de medios de comunicación debidamente identificados. Se recomienda verificar las condiciones de cada excepción con la Dirección de Tránsito.