Bucaramanga

Pico y placa en Bucaramanga mañana, sábado 10 de octubre de 2026: placas 9 y 0 no circulan

Este sábado la restricción rige para particulares y motos con placas terminadas en 9 y 0, en horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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Ilustración de pico y placa en Bucaramanga para el sábado 10 de octubre de 2026 con placas terminadas en 9 y 0, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Imagen ilustrativa. Pico y placa en Bucaramanga y su área metropolitana, sábado 10 de octubre de 2026.

Este sábado 10 de octubre de 2026, los conductores de vehículos particulares y motocicletas con placas terminadas en 9 y 0 no podrán circular en Bucaramanga ni en los municipios del área metropolitana: Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

A diferencia de los días hábiles, los sábados la medida rige en un horario especial reducido, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., según la rotación vigente para el último trimestre del año establecida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) mediante la Resolución 854 de 2025.

Pico y placa mañana sábado en Bucaramanga y el área metropolitana

  • Placas restringidas: terminadas en 9 y 0.
  • Horario: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Vehículos: particulares y motocicletas.
  • Municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

¿Cómo funciona el pico y placa los sábados?

Los sábados los dígitos rotan cada semana, siguiendo el orden consecutivo. Así quedan los sábados de octubre:

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  • Sábado 10 de octubre: placas terminadas en 9 y 0.
  • Sábado 17 de octubre: placas terminadas en 1 y 2.
  • Sábado 24 de octubre: placas terminadas en 3 y 4.
  • Sábado 31 de octubre: placas terminadas en 5 y 6.

El domingo 11 de octubre no hay pico y placa.

Así va el pico y placa entre semana

De lunes a viernes la restricción va de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en jornada continua:

  • Lunes: 5 y 6.
  • Martes: 7 y 8.
  • Miércoles: 9 y 0.
  • Jueves: 1 y 2.
  • Viernes: 3 y 4.

Esta rotación se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Multa por no cumplir el pico y placa

Quien circule en el horario restringido se expone a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, cerca de $875.452, además de la posible inmovilización del vehículo, con los costos de grúa y patios que esto implica.

Vehículos exentos

Entre los vehículos que no tienen la restricción están los eléctricos, híbridos y a gas natural vehicular (GNV), ambulancias y vehículos de emergencia, carrozas fúnebres, vehículos oficiales y los de medios de comunicación debidamente identificados. Se recomienda verificar las condiciones de cada excepción con la Dirección de Tránsito.

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