Pico y Placa

El pico y placa en Bucaramanga hoy, viernes 20 de noviembre de 2026, aplica para carros particulares y motos con placas terminadas en 3 y 4. La restricción rige de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. y también cobija a Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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¿Cómo funciona el pico y placa en Bucaramanga hoy?

La medida es metropolitana. Es decir, se aplica de la misma forma en los cuatro municipios del área. Por eso, si la placa de su carro o moto termina en 3 o en 4, no podrá circular durante el horario de restricción.

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Dígitos restringidos: 3 y 4.

3 y 4. Horario: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Vehículos: carros particulares y motocicletas.

carros particulares y motocicletas. Municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

En cambio, los vehículos con placas terminadas en 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 pueden circular sin restricción este viernes. En el caso de las motos, se tiene en cuenta el último número de la placa.

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Pico y placa en Bucaramanga esta semana

El lunes 16 de noviembre no hubo restricción porque fue festivo. Por lo tanto, la medida se reactivó el martes 17. Así va la rotación de la semana en el área metropolitana:

Martes 17 de noviembre: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en 7 y 8. Miércoles 18 de noviembre: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en 9 y 0. Jueves 19 de noviembre: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Viernes 20 de noviembre (hoy): placas terminadas en 3 y 4.

placas terminadas en 3 y 4. Sábado 21 de noviembre: placas terminadas en 1 y 2, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Tenga en cuenta que mañana sábado la restricción vuelve para los dígitos 1 y 2, aunque en un horario más corto. Además, el domingo 22 de noviembre no hay pico y placa. Si quiere estar al día, puede consultar todas las noticias de pico y placa en Bucaramanga y el área metropolitana o revisar cómo rigió el pico y placa el jueves 19 de noviembre.

Multa por no cumplir el pico y placa en Bucaramanga

Quien incumpla la medida se expone a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Además, el vehículo puede ser inmovilizado y llevado a los patios. Por eso, conviene revisar el último dígito de la placa antes de salir de casa.

Vehículos exentos del pico y placa

Algunos vehículos no tienen restricción. Por ejemplo, los carros eléctricos están exentos, según la Ley 1964 de 2019. Así mismo, hay excepciones para vehículos oficiales, de servicios de salud y de emergencia, entre otros.

Sin embargo, cada excepción tiene requisitos. Por lo tanto, lo mejor es verificar los detalles con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Recomendaciones para moverse hoy en el área metropolitana

Si hoy tiene pico y placa, planee sus desplazamientos con tiempo. Por ejemplo, puede usar Metrolínea, compartir el carro con alguien que no tenga restricción o salir después de las 8:00 p. m. Además, al ser viernes, se espera más tráfico en la tarde, así que vale la pena salir con anticipación.

Finalmente, recuerde que la medida busca reducir los trancones en las horas de mayor tráfico. En resumen, respetar el pico y placa en Bucaramanga hoy ayuda a que todos lleguen más rápido y seguros a su destino.