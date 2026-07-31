Pico y placa en Bucaramanga hoy viernes 31 de julio de 2026: placas 5 y 6
Este viernes no pueden circular los vehículos particulares y las motocicletas con placas terminadas en 5 y 6, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., en Bucaramanga y el área metropolitana.
El pico y placa en Bucaramanga y su área metropolitana rige este viernes 31 de julio de 2026 para los vehículos particulares y las motocicletas cuyas placas terminan en
5 y 6
La restricción aplica entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, de forma continua durante todo el día. Fuera de ese horario los vehículos con esas placas pueden circular con normalidad.
Esquema de rotación
En Bucaramanga el pico y placa rota así de lunes a viernes: lunes placas 9 y 0, martes 1 y 2, miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6, y viernes 7 y 8. Cuando la autoridad de tránsito modifica el calendario por días festivos o puentes, los dígitos del día pueden variar, por lo que se recomienda verificar siempre la información oficial.
Vehículos exentos
Están exceptuados de la medida los vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos y organismos de socorro; los de servicio público autorizados; los que transportan personas con discapacidad; y los vehículos eléctricos, entre otros contemplados en la norma.
Sanciones
Circular con la placa restringida durante el horario de pico y placa puede acarrear una multa de tránsito e incluso la inmovilización del vehículo. Las autoridades invitan a planear los desplazamientos con anticipación y a usar el transporte público u otros medios alternativos.
Para conocer cualquier modificación, consulte los canales oficiales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB).