Jon Jairo Jácome y Edinson Camacho, las víctimas del grave accidente en el norte de Bucaramanga

Bucaramanga

Lo que inicialmente fue reportado como un grave accidente de tránsito en el norte de Bucaramanga terminó dejando un saldo de dos motociclistas muertos y un menor de edad herido. Con el paso de las horas se conocieron nuevos detalles sobre la forma en que habría ocurrido el siniestro frente al Portal de Metrolínea.

El hecho se presentó aproximadamente a las 10:30 de la noche, sobre la Autopista Libertador al norte de la ciudad en el sector conocido como la estación de Metrolínea, cuando dos motocicletas se desplazaban en sentido sur–norte. Según información preliminar, por circunstancias que todavía son materia de investigación, una de las motos habría colisionado contra la otra, provocando que ambos conductores perdieran el control.

Una de las motocicletas era conducida por Jon Jairo Jácome Ortiz, quien tras el impacto habría terminado sobre el carril contrario. En ese momento, según las primeras versiones conocidas, ascendía por la vía un vehículo pesado que terminó arrollándolo.

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Jácome Ortiz sufrió lesiones de extrema gravedad producto del aplastamiento y murió de manera inmediata en el lugar. El vehículo de carga involucrado no había sido plenamente identificado inicialmente y las autoridades adelantan las verificaciones necesarias para establecer sus características y determinar qué ocurrió después del impacto debido a que siguio su camino sin parar.

La segunda motocicleta era conducida por Edinson Yohann Camacho Jiménez, quien también cayó violentamente sobre la vía tras perder el control del vehículo. El motociclista sufrió un trauma craneoencefálico severo y graves lesiones en el rostro que también le ocasionaron la muerte en el sitio.

Camacho Jiménez no viajaba solo. En su motocicleta se movilizaba como acompañante un menor de edad, quien resultó lesionado en medio del accidente. Organismos de emergencia lo auxiliaron y posteriormente fue trasladado al Hospital del Norte, donde recibió atención médica.

Los cuerpos de los dos motociclistas permanecieron en la vía mientras las unidades encargadas realizaban la inspección técnica y recolectaban los elementos necesarios para reconstruir la secuencia del accidente.

Las autoridades de tránsito deberán establecer cuál de las motocicletas habría iniciado el contacto, la posición exacta de cada vehículo y la participación del automotor pesado. También se busca determinar su identidad y ubicación para avanzar en la investigación.

El accidente provocó afectaciones en la movilidad durante varias horas en este importante corredor vial del norte de Bucaramanga.