Pico y Placa

Los conductores de Bucaramanga y su área metropolitana deben tener en cuenta que hoy, lunes 23 de noviembre de 2026, la restricción de pico y placa aplica para los carros particulares y las motocicletas cuyas placas terminen en 5 y 6.

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La medida rige entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. y se aplica de manera unificada en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, de acuerdo con la programación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el último trimestre del año.

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Así rige el pico y placa del 23 al 28 de noviembre

Lunes 23 de noviembre: placas terminadas en 5 y 6.

placas terminadas en 5 y 6. Martes 24 de noviembre: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en 7 y 8. Miércoles 25 de noviembre: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en 9 y 0. Jueves 26 de noviembre: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Viernes 27 de noviembre: placas terminadas en 3 y 4.

placas terminadas en 3 y 4. Sábado 28 de noviembre: placas terminadas en 3 y 4, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Entre semana el horario es de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que los sábados la restricción solo va de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Los domingos y festivos no hay pico y placa.

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¿Y los taxis?

Para los taxis, este lunes la restricción también cobija a las placas terminadas en 5 y 6. Su horario es distinto al de los vehículos particulares, por lo que se recomienda verificarlo con la Dirección de Tránsito.

¿Cuál es la multa por no cumplir el pico y placa?

Quien circule en horario de restricción se expone a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

Esta rotación hace parte del último esquema trimestral del año, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Las autoridades recomiendan revisar el último dígito de la placa antes de salir y planear con tiempo los desplazamientos.