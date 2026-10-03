Panzarotti de Ziru’s Pizza: nació sin receta y hoy cumple 35 años en Bucaramanga

Bucaramanga

Hace 35 años, Rafael Mendoza imaginó un producto que nunca había probado. Hoy, el Panzarotti de Ziru’s Pizza hace parte de los recuerdos de miles de santandereanos.

Hay sabores que se recuerdan por una receta y otros que terminan siendo recordados por los momentos que acompañaron. Para muchos santandereanos, hablar de un Panzarotti de Ziru’s es regresar a los años de universidad, a una salida con amigos, a una primera cita, a una tarde en familia o simplemente a uno de esos antojos que, con el paso del tiempo, se convierten en costumbre.

Lo curioso es que esa historia, que ya completa 35 años, comenzó con un hombre intentando preparar algo que ni siquiera había probado.

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El origen del Panzarotti de Ziru’s Pizza: una receta imaginada

Rafael Mendoza había escuchado hablar de una preparación de origen italiano hecha con una masa rellena y tradicionalmente frita. En ese momento buscaba alternativas para ampliar la oferta de Ziru’s, pero había un detalle que terminaría siendo determinante: conocía aquel producto únicamente por referencias.

En lugar de copiar algo que desconocía, decidió imaginarlo.

“Realmente yo ni lo conocía ni sabía lo que era. Yo dije: si somos una pizzería, ¿por qué tenemos que hacer el Panzarotti frito? Hagamos una cosa horneada”.

Así lo recuerda Mendoza en el relato divulgado por la compañía.

Una receta que comenzó alrededor de un horno

La decisión de hacerlo horneado marcaría el comienzo de una versión propia. Mendoza tomó también como referencia el calzone italiano y empezó a experimentar con una masa que debía cumplir dos condiciones: ser suficientemente delgada para resultar agradable al comer y, al mismo tiempo, resistente para soportar diferentes rellenos sin perder su forma.

No existía una receta lista ni un procedimiento escrito que simplemente pudiera seguirse. El Panzarotti de Ziru’s fue construyéndose prueba tras prueba.

Los primeros jueces tampoco fueron chefs ni especialistas gastronómicos. Fueron amigos de universidad y familiares, quienes probaban las preparaciones y daban su opinión. Un día la masa podía estar demasiado gruesa; en otro intento era necesario ajustar un sabor o modificar algún aspecto de la preparación. Rafael escuchaba los comentarios y regresaba nuevamente al horno.

Así, entre pruebas, conversaciones y correcciones, comenzó a surgir una receta que poco a poco adquirió identidad propia.

El tamaño cambió por una razón inesperada

El primer Panzarotti no se parecía del todo al que muchos clientes conocen actualmente. Era mucho más grande, cercano en dimensiones a un calzone y pensado incluso para compartir.

Pero fueron nuevamente los universitarios quienes provocaron uno de los cambios más importantes en la historia del producto. Había gustado, sí, pero no todos podían pagarlo.

La solución parecía sencilla: reducir su tamaño y hacerlo más accesible. Sin embargo, aquella modificación terminaría convirtiéndose en una decisión clave para la expansión del producto.

La acogida creció hasta el punto de que Ziru’s llegó a abrir un lugar dedicado exclusivamente a la venta de Panzarottis. En algunas jornadas se preparaban cerca de 600 unidades, una cifra considerable para una operación que entonces estaba muy lejos de tener la dimensión que alcanzaría décadas después.

Y hay un detalle de aquellos primeros años que retrata perfectamente el crecimiento de esta historia: los Panzarottis se elaboraban durante la tarde y después eran llevados a pie unos 50 metros hasta el punto donde serían vendidos.

Era un trayecto diminuto para un producto que terminaría viajando muchísimo más lejos.

De 50 metros a otras ciudades e incluso fuera de Colombia

Treinta y cinco años después, la realidad es completamente diferente. Ziru’s Pizza se consolidó como empresa y su Panzarotti continúa ocupando un lugar central dentro de la historia de la marca, llegando cada mes a las mesas de miles de consumidores, según el boletín divulgado por la compañía.

Pero posiblemente el éxito del producto no pueda medirse únicamente en unidades vendidas.

Durante más de tres décadas se fue mezclando con la vida cotidiana de sus clientes. Estuvo presente en encuentros después de clase, reuniones entre amigos, primeras citas y celebraciones familiares. Algunos consumidores incluso comenzaron a llevarlo hacia otras ciudades y otros hicieron que el producto saliera del país.

Ahí es donde una receta empieza a convertirse en recuerdo.

Para una generación pudo ser el Panzarotti que comía al salir de la universidad. Para otra, el plan del fin de semana. Y para quienes llegaron después, probablemente fue un sabor recomendado primero por sus padres.

Incluso existe una situación que, para Rafael Mendoza, demuestra hasta dónde llegó la identidad que adquirió aquella creación: algunos clientes llevan años visitando Ziru’s y nunca han pedido una pizza. Van directamente por el Panzarotti.

Una creación italiana que terminó hablando santandereano

La paradoja resulta interesante. El producto surgió inspirado en una referencia extranjera que su creador nunca había probado, pasó por una interpretación propia, fue adaptado al gusto local y terminó desarrollando una relación especialmente cercana con Santander.

No fue simplemente reproducir una receta italiana. Fue imaginar una versión desde Bucaramanga, modificarla con las opiniones de estudiantes y familiares, hacerla horneada, cambiar su tamaño cuando el bolsillo de los primeros consumidores lo exigió y dejar que fueran los propios clientes quienes, con los años, determinaran su lugar dentro de la marca.

Por eso Mendoza utiliza una expresión mucho más emocional para describir lo que representa actualmente:

“Alrededor del Panzarotti mucha gente fue novia, se cuadró y formó familias. Hay hijos y nietos. Ya es un patrimonio de los santandereanos”.

La expresión corresponde a la valoración personal del fundador y resume precisamente la intención de la celebración: mirar hacia atrás y reconocer a las personas que terminaron haciendo parte de esos 35 años.

Panzarotti Fest 2026: celebrar alrededor de un sabor

Ese recorrido es el que dio origen al Panzarotti Fest, anunciado por Ziru’s para iniciar el 1 de octubre de 2026 como una celebración alrededor de uno de los productos más representativos de su historia.

El concepto va mucho más allá de recordar cuándo apareció la receta. La idea es volver a reunir alrededor del Panzarotti a quienes hicieron parte de su recorrido: desde aquellos universitarios que participaron indirectamente en la construcción de la primera versión hasta las generaciones que años después lo incorporaron a sus propios encuentros y recuerdos.

Las fotografías de la campaña también reflejan ese recorrido: el producto recién salido del horno, las tradicionales cajas de Ziru’s, la salsa tártara de la marca y las piezas creadas alrededor del Panzarotti Fest 2026, llevando una preparación de hace tres décadas a una imagen completamente actual.

35 años después: de un experimento a un recuerdo compartido

Porque al final esa podría ser la particularidad de esta historia. Hace 35 años, Rafael Mendoza empezó tratando de imaginar cómo debía saber algo que nunca había probado. No tenía una receta que copiar ni sabía exactamente cuál debía ser el resultado.

Experimentó. Cambió la masa. Escuchó a sus amigos. Redujo el tamaño. Volvió al horno.

Y sin saberlo, aquellos primeros ensayos terminarían creando uno de los productos con mayor identificación dentro de la historia de Ziru’s.

Hoy hay consumidores que quizá no conocen toda esa historia. Probablemente solo abren la caja, acompañan el Panzarotti con su salsa favorita y disfrutan el mismo plan de siempre.

Pero detrás de ese producto hay 35 años de recuerdos, generaciones de clientes y una receta nacida en Santander a partir de una idea que inicialmente ni siquiera tenía sabor.

Y tal vez ahí esté la mejor explicación de por qué ha logrado permanecer tanto tiempo: comenzó como un experimento y terminó convirtiéndose, para miles de personas, en parte de sus propias historias.

Con información del boletín de prensa de Ziru’s Pizza.