Reconocido comerciante de Bucaramanga murió en accidente: su esposa lucha por recuperarse.

Bucaramanga

La madrugada del miércoles 4 de noviembre terminó de manera lamentable para una pareja de comerciantes de Bucaramanga. Yholmar Yesid Palacio Lagos, reconocido por su actividad empresarial en la capital santandereana, perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se desplazaba en motocicleta junto a su esposa, quien resultó gravemente lesionada.

Publicidad

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la madrugada sobre la vía principal del barrio Ciudad Bolívar, al sur de Bucaramanga. La pareja se movilizaba en una motocicleta Bajaj, de placa PXG-06E, cuando, por circunstancias que son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo en inmediaciones de la iglesia del sector, metros abajo del CAI y antes de llegar a la cancha El Bueno.

De acuerdo con las primeras versiones, el accidente se habría presentado cuando la motocicleta pasó por un reductor de velocidad. Para ese momento se registraban lluvias en la ciudad, situación que también deberá ser evaluada por las autoridades para establecer si las condiciones de la vía pudieron influir en lo ocurrido. Tras perder la estabilidad, ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento y sufrieron lesiones de consideración.

Publicidad

Personas que pasaban por los alrededores acudieron para brindarles ayuda y solicitaron la presencia de ambulancias. Los dos fueron trasladados a centros asistenciales, mientras que Yholmar fue ingresado a la Clínica Chicamocha, donde recibió atención médica. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. Su esposa permanecía hospitalizada en condición delicada, según los últimos reportes conocidos este jueves 5 de noviembre.

Yholmar Yesid Palacio Lagos era conocido entre comerciantes de Bucaramanga por su trabajo en el negocio familiar Hielos Bucaramanga, dedicado a la distribución de hielo para licoreras, establecimientos nocturnos y eventos. Junto con su esposa había consolidado esta actividad comercial y posteriormente incursionó en otros negocios, entre ellos establecimientos de billar en Piedecuesta y en el sector de Guarín. Personas cercanas lo recordaron como un hombre trabajador, respetuoso y comprometido con su familia.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga adelanta las actuaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro. Aunque una de las hipótesis iniciales apunta a una posible pérdida de control al pasar por un reductor de velocidad, todavía no existe una conclusión técnica que permita establecer ese factor como causa del accidente. Con este caso, los reportes conocidos sitúan en 98 las personas fallecidas en siniestros viales en Bucaramanga durante 2026, una cifra que mantiene la preocupación por la seguridad de quienes se movilizan en motocicleta.