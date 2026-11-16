Santander

Nuevos detalles se conocen sobre la muerte de Martha Cecilia Lozano Lozano, de 59 años, quien fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la vereda Vega de Plazas, zona rural del municipio de Valle de San José, Santander. Sus familiares buscan que se esclarezca el crimen y que la persona responsable sea identificada y llevada ante la justicia.

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En declaraciones entregadas a Lo Que Pasa en Bucaramanga y colombia, allegados a la víctima revelaron que sus sospechas recaen sobre un hombre de nacionalidad venezolana que trabajaba en la finca y que, según explicaron, había llegado aproximadamente tres meses atrás buscando una oportunidad laboral.

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De acuerdo con la versión entregada por los familiares, Martha Cecilia había realizado recientemente una venta de café, situación de la que presuntamente tenía conocimiento el trabajador. Los allegados sospechan que el hombre habría intentado apoderarse del dinero recibido por la comercialización del producto.

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Según esta hipótesis familiar, el presunto interés por el dinero habría desencadenado el ataque que terminó con la vida de la mujer.

La víctima fue encontrada dentro de su vivienda con una herida ocasionada por un elemento cortopunzante. El hallazgo fue reportado a las autoridades, que desplazaron personal especializado hasta esta zona campesina, ubicada aproximadamente a una hora del casco urbano de Valle de San José.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelantaron las diligencias de inspección y recolección de elementos materiales probatorios, con el propósito de reconstruir los últimos momentos de vida de la mujer y establecer las circunstancias del ataque.