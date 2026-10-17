Condena a Cuatro años de prisión por huir de un control y lesionar a un alférez en Bucaramanga

Bucaramanga

El Tribunal Superior de Bucaramanga ratificó la pena de cuatro años de prisión contra el conductor involucrado en los hechos de marzo de 2021. Un agente de tránsito resultó lesionado cuando intentaba realizar el procedimiento.

Más de cinco años después de que un conductor intentara evadir un procedimiento de tránsito en el centro de Bucaramanga y terminara estrellándose contra un semáforo, con un alférez sujetado de la ventana del carro, el Tribunal Superior de esta ciudad confirmó su condena por violencia contra servidor público. La decisión fue adoptada el 7 de octubre de 2026, al resolver la apelación presentada por la defensa.

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Los hechos ocurrieron el miércoles 31 de marzo de 2021, aproximadamente a las 10:45 de la mañana, cuando los agentes adelantaban controles sobre la carrera 15. Según lo establecido en el fallo, el automóvil circulaba por el carril exclusivo de Metrolínea y, además, tenía restricción de pico y placa, por lo que fue requerido a la altura de la calle 35.

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El conductor inicialmente se detuvo y permitió la revisión de los documentos. Sin embargo, después de conocer las infracciones y que el vehículo sería inmovilizado, emprendió la marcha. El Tribunal concluyó que el agente tuvo que sujetarse de la ventana para evitar ser atropellado y que el recorrido terminó contra un semáforo en la calle 36. El funcionario perdió el conocimiento durante algunos minutos y fue trasladado a un centro asistencial.

Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia informó sobre este episodio el mismo día en que ocurrió. En ese momento, la entonces directora de Tránsito, Andrea Méndez, señaló que el conductor había arrancado súbitamente durante el operativo y que uno de los funcionarios se sostuvo de la puerta del automóvil antes del choque.

La sentencia de primera instancia fue proferida el 12 de mayo de 2025 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga, que impuso cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. Aunque los reportes iniciales mencionaban una captura por agresiones y lesiones personales, el fallo revisado por el Tribunal corresponde al delito de violencia contra servidor público.

La defensa solicitó revocar la condena al considerar que existían dudas sobre la forma en que ocurrieron los hechos y la intención del conductor. El procesado sostuvo que el agente había ingresado al vehículo y manipulado el volante, provocando la pérdida de control. No obstante, la Sala concluyó que esa versión no tuvo respaldo suficiente y que las pruebas demostraron su responsabilidad más allá de toda duda razonable.

Para el Tribunal, haber atendido inicialmente la señal de pare no desvirtuaba la agresión posterior. La corporación consideró acreditado que el conductor ejerció violencia para impedir que el funcionario cumpliera sus labores de imposición de comparendos e inmovilización del automóvil.

En primera instancia se negaron la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena. Sobre este último beneficio, el Tribunal mencionó un cambio jurisprudencial que permite estudiar su procedencia, pero no resolvió el asunto porque la defensa no lo había solicitado ni sustentado en las oportunidades correspondientes. La providencia señaló que podrá plantearse ante el juez competente.

Contra la decisión procede el recurso extraordinario de casación. El fallo consultado no establece si fue presentado ni permite confirmar la situación actual de privación de la libertad del condenado.