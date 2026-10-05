Investigan qué ocurrió con un adolescente de 16 años hallado sin vida en Bucaramanga.

Bucaramanga

La muerte de un adolescente de 16 años es materia de investigación por parte de las autoridades en Bucaramanga. El caso se conoció durante la mañana de este lunes 5 de octubre en el barrio San Martín, al sur de la ciudad.

Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, hacia las 9:40 de la mañana las autoridades recibieron una alerta sobre un joven que había sido encontrado sin signos vitales en el interior de una vivienda.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga llegaron al sector y, después de verificar la situación, procedieron a preservar el lugar mientras solicitaban la presencia de las unidades encargadas de adelantar los actos urgentes.

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Las primeras indagaciones indican que una familiar habría sido quien encontró al menor dentro de una de las habitaciones de la vivienda. Al percatarse de la situación, otros integrantes de la familia acudieron al lugar y posteriormente dieron aviso a las autoridades.

Según el reporte preliminar, las primeras hipótesis apuntan a una posible muerte autoinfligida, en circunstancias relacionadas con asfixia mecánica. Sin embargo, será la investigación de Policía Judicial y los procedimientos médico-legales los que permitan establecer oficialmente la causa y las circunstancias del fallecimiento.





Esta hipótesis deberá ser establecida oficialmente. Policía Judicial asumió el caso y serán las diligencias investigativas, junto con los procedimientos médico-legales correspondientes, las que permitan determinar con certeza la causa y las circunstancias de su fallecimiento.

Las autoridades realizaron la inspección correspondiente y comenzaron la recopilación de información que permita reconstruir lo sucedido durante las horas previas al hallazgo.