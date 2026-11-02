Saúl Enrique nunca llegó a casa: murió tras estrellarse contra un poste en Lebrija

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Lo que había sido una jornada de encuentro familiar terminó de manera dolorosa para los seres queridos de Saúl Enrique Bravo Suárez, de 53 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito registrado durante la tarde del domingo 1 de noviembre en zona rural del municipio de Lebrija, Santander. El hombre se desplazaba en su motocicleta hacia su vivienda, ubicada en la vereda Cuzamán, cuando sufrió el siniestro en la vía a Puyana, en el sector conocido como Los Nórticos.

De acuerdo con la información preliminar conocida, Saúl Enrique había estado compartiendo con algunos de sus familiares en la vereda El Oso. Durante el encuentro les manifestó que regresaría a su casa, por lo que se despidió y emprendió el recorrido en su motocicleta sin imaginar que, minutos después, se presentaría el accidente que le costaría la vida.

Según las primeras versiones, cuando transitaba por el sector de la vereda La Cantavia, en jurisdicción de Lebrija, el motociclista habría perdido el control del vehículo por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. Posteriormente, la motocicleta terminó impactando contra uno de los postes que sostenían la cerca de una finca ubicada a un costado de la vía.

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El fuerte impacto le ocasionó lesiones de gravedad a Saúl Enrique, quien lamentablemente falleció en el lugar de los hechos. Hasta el momento no se han establecido las circunstancias exactas que provocaron la posible pérdida de control de la motocicleta ni si algún factor externo pudo haber influido en el siniestro.

Uno de los detalles conocidos sobre este caso es que el hombre había estado reunido con su familia antes de emprender el trayecto hacia su lugar de residencia. Su destino era la vereda Cuzamán, donde tenía ubicada su vivienda.

Sin embargo, el recorrido quedó interrumpido cuando se presentó el accidente en el sector rural de La Cantavia. Según la información inicial, la motocicleta terminó fuera de su trayectoria y se produjo el choque contra un elemento fijo de una cerca.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron unidades de Tránsito de Lebrija, encargadas de adelantar los procedimientos correspondientes y realizar la inspección técnica del sitio donde se produjo el siniestro.

Los funcionarios efectuaron el levantamiento del cuerpo y desarrollaron las labores de recolección de elementos materiales probatorios que permitan reconstruir cómo ocurrió el accidente.