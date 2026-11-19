Bucaramanga

La preocupación aumenta entre los habitantes de Villas de San Ignacio, en el norte de Bucaramanga, donde una falla geológica mantiene en riesgo la estabilidad de decenas de viviendas. Ante el deterioro de las estructuras y la amenaza de nuevos movimientos del terreno, la Alcaldía anunció la entrega de subsidios temporales de arrendamiento para las familias más afectadas.

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Según la información conocida este jueves 19 de noviembre, cinco familias ya evacuaron sus viviendas debido al riesgo inminente de colapso. Entretanto, las autoridades municipales estiman que entre 15 y 20 hogares, incluidos los que ya abandonaron sus inmuebles, podrían beneficiarse de un apoyo económico para trasladarse a lugares seguros.

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La emergencia afecta principalmente a la etapa siete de Villas de San Ignacio, en la comuna uno de Bucaramanga, donde se han identificado 121 viviendas con diferentes niveles de afectación. Algunas presentan grietas en paredes y pisos, mientras que otras registran daños estructurales que comprometen la seguridad de sus habitantes.

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Ante este panorama, el alcalde Cristian Portilla declaró la calamidad pública mediante el Decreto 0450 del 11 de noviembre de 2026, una medida administrativa que permite activar mecanismos extraordinarios para atender a las familias expuestas al peligro y avanzar en las acciones necesarias para enfrentar la emergencia.

¿Quiénes podrán recibir los subsidios de arriendo?

El director de la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Didier Rodríguez, explicó que las ayudas estarán dirigidas principalmente a los hogares cuyas viviendas presenten condiciones de riesgo que impidan continuar habitándolas de manera segura.

La Administración Municipal inició un proceso de verificación de documentos para establecer cuáles familias cumplen los requisitos. Entre los aspectos que se están revisando se encuentran la propiedad de las viviendas afectadas y que los posibles beneficiarios no tengan otro inmueble registrado a su nombre.

Los subsidios buscan ofrecer una solución temporal de alojamiento mientras se adelantan las evaluaciones técnicas correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado públicamente el monto que recibirá cada familia, la duración de las ayudas ni la fecha exacta en la que comenzarán los desembolsos.

Una falla geológica que continúa avanzando

La problemática no es reciente. Durante varios años, los habitantes de Villas de San Ignacio han denunciado el deterioro progresivo de sus viviendas, situación relacionada con la inestabilidad del terreno en el sector conocido como Paso Malo, sobre la vía que comunica a Palenque con Café Madrid.

Un informe técnico de la firma MSI Geotech, fechado el 10 de noviembre, estableció que entre enero y noviembre de 2026 el terreno registró un desplazamiento acumulado de 77,1 milímetros. Este comportamiento evidencia que el movimiento de la ladera continúa activo y representa una amenaza para las edificaciones cercanas.

¿Las familias tendrán que abandonar definitivamente sus casas?

Por ahora, las autoridades no han determinado si será necesaria la reubicación permanente de todas las familias que habitan en las zonas comprometidas. Esta decisión dependerá de nuevos estudios técnicos que permitan establecer la magnitud del riesgo y la viabilidad de ejecutar obras de estabilización.

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que adelantará gestiones ante el Gobierno Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el propósito de conseguir recursos para realizar los estudios y definir las intervenciones necesarias.

Mientras se determina una solución definitiva, los organismos de gestión del riesgo continuarán desarrollando labores de seguimiento y acompañamiento a los habitantes. La prioridad es reducir la exposición de las familias al peligro y evitar que el avance de la falla geológica termine ocasionando una emergencia de mayores proporciones.