Colombia

Armando Andrés Pérez Villalba, de 31 años, líder social y excandidato a la Alcaldía de Aguachica, fue capturado en la madrugada del jueves 19 de noviembre en Río de Oro, Cesar. El Gaula Militar del Magdalena Medio y la Policía realizaron el operativo hacia las 4:00 a. m. en la hacienda Las Marías, donde también fueron detenidas otras cinco personas.

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La orden de captura contra Pérez Villalba menciona los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple agravado y hurto calificado y agravado. Los uniformados hicieron efectivas seis órdenes judiciales durante el operativo e incautaron una pistola, cuatro proveedores, cuatro celulares, un computador, un chaleco antibalas y un radio de comunicaciones.

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Según el reporte de la Fuerza Pública, Pérez Villalba es señalado de ser el presunto coordinador de ‘Los de Andrés’. Las autoridades sostienen que esa estructura estaría al servicio del Frente 37 de las disidencias de las Farc, vinculado a alias ‘Calarcá’.

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En Aguachica, Pérez Villalba se presentaba públicamente como líder social y defensor de derechos humanos. También participó en las elecciones atípicas del 24 de noviembre de 2024 como candidato a la Alcaldía por el partido Comunes, según el registro del Consejo Nacional Electoral.

Tras conocerse la captura, circularon fotografías en las que Pérez Villalba aparece junto a María José Pizarro e Iván Cepeda. En la información pública consultada no se precisan la fecha ni el contexto de esas imágenes.

Los seis detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para su presentación ante un juez. La situación jurídica de Pérez Villalba y su eventual responsabilidad en los hechos deberán definirse en el proceso judicial.