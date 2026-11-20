Colombia

Una nueva controversia rodea la investigación por los presuntos contratos estatales que habrían sido entregados a cambio de favores sexuales durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, quien hizo públicos los señalamientos, rompió el silencio después de conocerse que no había comparecido a las diligencias programadas por la Fiscalía General de la Nación.

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La mujer respondió a las críticas mediante un pronunciamiento en sus redes sociales, donde aseguró que no pretende evadir a las autoridades y que mantiene su disposición de entregar información para esclarecer los hechos denunciados, que han generado un amplio debate político y judicial en Colombia.

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¿Por qué Deicy Jiménez no ha declarado ante la Fiscalía?

Según la información conocida, Jiménez debía ampliar su declaración el pasado viernes 13 de noviembre ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la diligencia no se realizó debido a una situación de salud que afectó al esposo de su abogada, circunstancia presentada como justificación de su ausencia.

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Posteriormente, se informó que la Fiscalía había programado una nueva diligencia para este viernes 20 de noviembre, a las 9:00 de la mañana. No obstante, su defensa solicitó otro aplazamiento debido a un viaje al exterior, situación que provocó nuevos cuestionamientos sobre el avance de las investigaciones.

Ante la controversia, Jiménez aseguró que su decisión de denunciar fue meditada y que conocía las consecuencias que podría enfrentar. También rechazó las versiones que sugieren que estaría intentando evitar su comparecencia ante los investigadores.

“No le voy a huir a la justicia”

En su pronunciamiento, la excontratista sostuvo que ni ella ni su representante legal habían recibido una notificación oficial sobre la nueva citación, pese a que la información ya circulaba en diferentes medios de comunicación.

“No le voy a huir a la justicia ni permitiré que me silencien”, manifestó Jiménez, quien cuestionó que los detalles de una diligencia judicial se conocieran públicamente antes de que, según su versión, fueran comunicados a las partes involucradas.

La denunciante también señaló que su abogada estaba adelantando las gestiones necesarias para coordinar una nueva fecha. Insistió en que continuará colaborando con las autoridades y defendiendo las acusaciones que hizo públicas contra el exmandatario.

Fiscalía deberá esclarecer las denuncias

La atención se concentra ahora en la declaración que deberá rendir Deicy Jiménez, considerada importante para que los investigadores puedan ampliar la información sobre las circunstancias en las que se habrían presentado los hechos.

Aunque existen reportes sobre las citaciones y sus aplazamientos, la defensa de la denunciante cuestionó la manera en que se habría comunicado la última convocatoria, por lo que corresponde a las autoridades aclarar esa situación.

Por ahora, las acusaciones contra Gustavo Petro continúan siendo objeto de verificación judicial y no constituyen hechos penalmente demostrados. La Fiscalía deberá establecer si existen pruebas suficientes para avanzar en las investigaciones y determinar eventuales responsabilidades.