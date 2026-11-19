Santander

Un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Armada y la Policía permitió la captura de seis presuntos integrantes del Clan del Golfo en el municipio de Puerto Wilches, Santander. Los señalados pertenecerían a la subestructura Édgar Madrid Benjumea, organización que tendría participación en diferentes actividades delictivas en el Magdalena Medio.

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La operación fue desarrollada por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército, con apoyo de la Armada Nacional y labores de investigación de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los seis hombres, conocidos con los alias de 'el Gordo', 'el Abuelo', 'Dumbo', 'Penjamón', 'Fosforito' y 'Mundo Malo', presuntamente cumplían diferentes funciones dentro de la estructura criminal.

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Las investigaciones los relacionan con actividades como extorsiones a comerciantes y habitantes, amenazas, constreñimiento, homicidios y la instalación de retenes ilegales en sectores urbanos y rurales de Puerto Wilches.

Además, algunos de los señalados habrían desarrollado labores de inteligencia delictiva para identificar los movimientos de la Fuerza Pública y suministrar información que facilitara las acciones de la organización en esta zona de Santander.

Durante los procedimientos, las autoridades encontraron cinco armas de fuego, entre ellas dos pistolas, una equipada con un accesorio tipo kit Roni, un arma larga calibre 22 y dos escopetas de calibres 16 y 12.

También fueron incautados cinco proveedores para pistolas calibre 9 milímetros, munición de diferentes calibres, nueve radios de comunicación y cuatro teléfonos celulares, elementos que serán analizados dentro de las investigaciones correspondientes.

Según el reporte judicial, entre los capturados se registran tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), en calidad de indiciados, relacionadas con delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y homicidio.

El procedimiento hace parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante el cual las Fuerzas Militares buscan debilitar las estructuras de los grupos armados organizados que mantienen presencia en diferentes municipios del Magdalena Medio.

Las autoridades señalaron que continuarán desarrollando operaciones para contrarrestar las actividades del Clan del Golfo y proteger a las comunidades afectadas por las amenazas, extorsiones y otras acciones atribuidas a esta organización.

Entretanto, los seis capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar su responsabilidad en los hechos investigados. El Ejército reiteró el llamado a denunciar situaciones que afecten la seguridad a través de las líneas 107 y 147.