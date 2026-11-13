Sandra Barrios, la empresaria detrás de ASECASA, reconocida como Inmobiliaria del Año en Santander

Bucaramanga

La empresaria santandereana Sandra Milena Barrios Guerrero celebra un importante reconocimiento para ASECASA, compañía que lidera y que fue distinguida como Inmobiliaria del Año en Santander, durante la celebración del 38.º Día del Inmobiliario Santandereano, organizado por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Santander.

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Con más de 35 años de trayectoria, ASECASA ha consolidado su presencia en el mercado inmobiliario regional, destacándose por su compromiso con propietarios, arrendatarios y familias que han confiado en sus servicios. La distinción resalta su trayectoria empresarial, liderazgo y aporte al fortalecimiento del sector.

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Para Sandra Barrios, este reconocimiento representa el resultado de años de esfuerzo, transformación y trabajo en equipo. La empresaria destacó que el logro no es únicamente suyo, sino también de quienes han contribuido al crecimiento y consolidación de la organización.

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"Este reconocimiento no es solamente mío; pertenece a cada persona que hace parte de ASECASA, a nuestros colaboradores, propietarios y arrendatarios, quienes han depositado su confianza en nosotros y han contribuido a construir esta historia", expresó la empresaria.

El reconocimiento otorgado por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander marca un nuevo capítulo en la historia de ASECASA, que busca continuar fortaleciendo sus servicios y aportando al desarrollo del sector inmobiliario en Bucaramanga y el departamento.