Más de 16.000 vehículos en Bucaramanga podrían quedar sin poder circular: revise si el suyo está en la lista

Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) publicó la Resolución 417 de 2026, que contiene el inventario de 16.626 vehículos que todavía figuran registrados a nombre de “persona indeterminada” en la ciudad. Quienes hoy tengan en su poder alguno de esos vehículos tienen plazo hasta el 5 de febrero de 2027 para registrar la propiedad a su nombre.

Si vencido ese plazo nadie adelanta el trámite, la entidad suspenderá de oficio el registro del vehículo y este no podrá volver a circular legalmente.

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¿Qué vehículos aparecen en el listado?

El inventario reúne los automotores cuyo traspaso a persona indeterminada se hizo en Bucaramanga entre el 10 de diciembre de 2008 y la entrada en vigencia de la Resolución 20253040049955 del 4 de diciembre de 2025, expedida por el Ministerio de Transporte.

La Resolución 417 fue firmada el 22 de julio de 2026 por el director general de la DTB. Su anexo, de 115 folios, relaciona placa por placa los 16.626 registros. El documento ordena además publicar el inventario en un periódico de circulación nacional y en la página web de la entidad, e invita a quienes tengan interés legítimo en esos vehículos a presentarse ante el Tránsito para adelantar el registro a su favor o presentar observaciones.

“Invitamos a los actuales poseedores a consultar la resolución y verificar si su vehículo aparece en el listado”, señaló el director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, quien pidió hacer el trámite a tiempo para evitar la suspensión del registro.

¿Qué pasa si no se hace el trámite antes del 5 de febrero de 2027?

Según la DTB, una vez vencido el plazo, y si ningún interesado ha registrado la propiedad, el Tránsito suspenderá el registro del vehículo mediante un acto administrativo. Desde ese momento el carro o la moto no podrá circular legalmente por las vías y, si lo hace, estará sujeto a las acciones de control de las autoridades.

Requisitos para registrar el vehículo a su nombre

De acuerdo con la información publicada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el interesado debe presentar:

Declaración extrajuicio original, de cualquier notaría del país, en la que indique cuánto tiempo ha tenido la posesión del vehículo, que este figura a nombre de persona indeterminada, que solicita que quede registrado a su nombre, y la placa y características que lo identifican. Declaración extrajuicio de dos testigos, hecha en notaría, en la que lo reconozcan como poseedor del vehículo e indiquen desde cuándo. Formulario Único Nacional de Tránsito (FUN) diligenciado, con las improntas del vehículo, sin tachones ni correcciones, llenando solo los datos del comprador. Contrato de compraventa sin tachones ni correcciones, con los datos del comprador y la huella donde corresponda. Copia legible de la cédula del interesado. Copia de la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad). Acta de compromiso irrevocable diligenciada y autenticada en notaría, según la Resolución 20223040044765 del 2 de agosto de 2022. SOAT vigente. Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente, cuando aplique. Pago de los derechos y obligaciones ante la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, si aplica.

El fin de los “traspasos abiertos”

El traspaso a persona indeterminada fue durante años la salida para quienes vendían un vehículo y el comprador nunca hacía el traspaso: el dueño registrado se desligaba del automotor, pero este quedaba sin un propietario identificado en el sistema.

Con la Resolución 20253040049955 de 2025, el Ministerio de Transporte cerró definitivamente esa figura. Desde febrero de 2026 ya no es posible radicar nuevos traspasos a persona indeterminada, y los organismos de tránsito del país quedaron obligados a elaborar y publicar el inventario de los vehículos que siguen en esa condición para que sus poseedores los legalicen.

La magnitud del problema es nacional: según los considerandos de esa resolución, en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) figuraban 762.880 vehículos a nombre de persona indeterminada, de los cuales 483.642 llevaban más de tres años en esa condición y seguían activos.

Consulte aquí los documentos oficiales

Además del buscador, en la Resolución 417 de 2026 puede revisar la placa de su vehículo. El archivo tiene 133 páginas: las tres primeras corresponden a la resolución y las siguientes al listado de placas.

Comunicado oficial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga:

La resolución también puede consultarse en www.transitobucaramanga.gov.co, en la opción Acuerdos y Resoluciones.