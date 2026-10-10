Dos disparos en el pecho acabaron con la vida de un hombre en Bucaramanga

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la tarde de este sábado 10 de octubre en Bucaramanga, donde un hombre perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego en inmediaciones de la carrera 8 con calle 43, en una esquina del barrio Alfonso López. La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue auxiliada y trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que presentaba.



De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 3:03 de la tarde, cuando las autoridades recibieron una llamada en la que ciudadanos alertaban sobre varias detonaciones que se habían escuchado en este sector. Minutos después, testigos informaron que en una camioneta trasladaron a un hombre que habia resultado lesionado durante este ataque.



La víctima presentaba dos heridas ocasionadas por arma de fuego en el pecho. Ante la gravedad de su estado, fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital Universitario de Santander, donde recibió atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, posteriormente fallecio.

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Las primeras versiones recopiladas señalan que los presuntos responsables se habrían movilizado en una motocicleta. De acuerdo con las características suministradas, el conductor llevaba un casco abierto y vestía una chaqueta negra, mientras que su acompañante portaba una chaqueta azul.



Tras conocerse lo sucedido, uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga se desplazaron hasta el lugar señalado y adelantaron el acordonamiento del sector con el propósito de preservar los posibles elementos materiales probatorios.

Unidades judiciales se desplazaron a realizar los actos urgentes y el traslado del cuerpo a medicina legal.





