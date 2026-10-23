Doble homicidio: los bajaron de una buseta y los mataron a tiros en la carretera

Judicial

Un aterrador hecho de violencia se registró en el norte de Antioquia, donde un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros después de que varios sujetos armados interceptaran la buseta de servicio público en la que viajaban. El doble homicidio ocurrió el jueves 22 de octubre, en la carretera que comunica a los municipios de Yarumal y Valdivia, sobre la Troncal a la Costa Atlántica.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Manuel Seña Tapia y Amparo de Jesús Londoño Álvarez, de 55 años, quienes se movilizaban como pasajeros en un vehículo que había salido de Yarumal con destino al corregimiento El Doce, en jurisdicción del municipio de Tarazá.

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Según información preliminar, cuando el automotor transitaba por el sector conocido como La Candelaria, en inmediaciones del Alto de Ventanas, fue interceptado por un grupo de hombres armados que obligó al conductor a detener la marcha. Algunas versiones conocidas por medios regionales indican que los responsables serían entre 15 y 20 sujetos.

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Los desconocidos habrían verificado la identidad de los pasajeros y posteriormente ordenaron que Jorge Manuel y Amparo descendieran del vehículo. Al conductor le exigieron continuar su recorrido, dejando a las dos personas en poder de los hombres armados.

De acuerdo con los testimonios conocidos, una vez el vehículo continuó su trayecto, los atacantes habrían intercambiado algunas palabras con las víctimas antes de dispararles en repetidas ocasiones. Tanto el hombre como la mujer perdieron la vida en el lugar, mientras los responsables escaparon sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Los cuerpos quedaron tendidos sobre la carretera, situación que generó temor entre los transportadores y habitantes que utilizan diariamente este importante corredor vial del departamento. Las primeras versiones del crimen fueron conocidas a través de conductores que transitaban por la zona.

Tras lo ocurrido, personal encargado de las diligencias judiciales adelantó los procedimientos correspondientes y los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue del municipio de Yarumal, con acompañamiento del Ejército Nacional.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes participaron en el ataque y cuáles fueron los motivos por los que los hombres armados seleccionaron a estas dos personas entre los pasajeros del vehículo.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del crimen y determinar por qué las dos víctimas fueron obligadas a bajar de la buseta antes de ser asesinadas.