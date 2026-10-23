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Asesinaron de un disparo en la cabeza a alias ‘Bombillo’ en zona rural de Floridablanca

La víctima fue encontrada sin vida en una zona boscosa de la vereda Vericute. Habitantes del sector aseguraron haber escuchado varias detonaciones.

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Santos Rafael Vizcanio Alba, conocido como alias ‘Bombillo’, fue encontrado sin vida en una zona boscosa de Floridablanca. Dos motociclistas estarían relacionados con el crimen, según información preliminar.

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche del jueves 22 de octubre en zona rural del municipio de Floridablanca, Santander, donde un joven identificado como Santos Rafael Vizcanio Alba, conocido con el alias de ‘Bombillo’, fue encontrado sin vida tras recibir un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Según información preliminar, el caso se presentó hacia las 9:45 de la noche, a la altura del kilómetro 2,5 de la vereda Vericute. El cuerpo de la víctima quedó tendido en una zona boscosa, hasta donde llegaron las autoridades para adelantar las primeras diligencias judiciales.

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Las primeras versiones señalan que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Pulsar estarían relacionados con el ataque. De acuerdo con las versiones conocidas inicialmente, habitantes de la zona manifestaron haber escuchado aproximadamente tres disparos, situación que generó preocupación entre la comunidad. Posteriormente, se conoció del hallazgo del joven, quien presentaba una herida de bala en la cabeza con orificios de entrada y salida.

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La víctima, natural de Cúcuta, Norte de Santander, se dedicaba a oficios varios. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque, así como la identidad de los responsables y los posibles móviles de este homicidio.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar la inspección técnica al cadáver y recopilar elementos que permitan esclarecer lo sucedido. y posteriomente trasladar el cuerpo al instituto nacional de medicina legal y ciencias forences donde sera reclamado por sus familiares.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias relacionadas con este hecho violento.

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