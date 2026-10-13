Confirman marchas y paro en Bucaramanga este 14 de octubre: conozca los horarios y recorridos

Bucaramanga

Bucaramanga se prepara para una jornada de movilizaciones este miércoles 14 de octubre de 2026, cuando centrales obreras, sindicatos, docentes, estudiantes y diferentes organizaciones sociales saldrán a las calles para manifestar su inconformidad con varias políticas del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La convocatoria hace parte de una jornada nacional de protestas que también se desarrollará en otras ciudades del país y que, en Santander, tendrá como principal escenario la capital del departamento.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santander confirmó la participación de diferentes sectores sociales y sindicales, mientras que el Sindicato de Educadores de Santander (SES) anunció un paro de 24 horas que podría afectar el desarrollo de las actividades académicas en instituciones educativas oficiales. Las movilizaciones están programadas para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana y se espera que se extiendan hasta aproximadamente el mediodía, aunque su duración dependerá del desarrollo de la jornada.

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Estos serán los puntos de encuentro y recorridos en Bucaramanga

De acuerdo con las convocatorias conocidas, en Bucaramanga se tienen previstos dos puntos principales de concentración. El primero estará ubicado en el sector de Puerta del Sol, específicamente sobre la carrera 27 con calle 56, frente a la estación de servicio San Gabriel, donde se reunirán docentes, integrantes de centrales obreras y representantes de organizaciones sociales para iniciar su recorrido hacia el centro de la ciudad.

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Los manifestantes avanzarán por la carrera 27 en sentido sur-norte hasta llegar a la calle 36, por donde continuarán hacia la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada frente a la Gobernación de Santander. Este será el punto de encuentro final de los participantes, donde se prevén intervenciones de representantes de las organizaciones convocantes.

La segunda concentración se desarrollará en inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander (UIS), desde donde se espera que salgan grupos de estudiantes y otros participantes. Este recorrido avanzará por la carrera 27 en sentido norte-sur hasta la calle 36, para posteriormente dirigirse al centro y encontrarse con los demás manifestantes en la Plaza Luis Carlos Galán.

Advierten posibles afectaciones en la movilidad

La jornada podría generar congestiones vehiculares y restricciones temporales en importantes corredores de Bucaramanga, especialmente en la carrera 27, la calle 36, el sector de Puerta del Sol y las vías cercanas a la Universidad Industrial de Santander. Las mayores afectaciones se podrían registrar durante la mañana, cuando los participantes comiencen a desplazarse desde los diferentes puntos de concentración hacia el centro de la capital santandereana.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores, motociclistas y usuarios del transporte público programar sus desplazamientos con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes de las autoridades de tránsito. Hasta el momento, los cierres específicos y los desvíos operativos dependerán del avance de las movilizaciones y de las medidas que adopten las autoridades encargadas de regular la movilidad.

Docentes de Santander anuncian paro de 24 horas

Uno de los sectores que tendrá participación en esta jornada será el educativo. El Sindicato de Educadores de Santander convocó a los docentes del departamento a suspender sus actividades laborales durante 24 horas y sumarse a las manifestaciones, una decisión que podría ocasionar la interrupción de clases en diferentes instituciones educativas públicas de Bucaramanga y otros municipios de Santander.

Entre los motivos expresados por el sindicato se encuentran la defensa de la educación pública, la estabilidad laboral de los maestros, el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno nacional y las garantías para la atención en salud del magisterio. La organización también manifestó su preocupación por iniciativas relacionadas con la carrera docente, los concursos de mérito y las propuestas de transformación del sistema educativo.

Asimismo, los representantes sindicales han expresado reparos frente al proyecto de ley 249 de 2026, relacionado con facultades extraordinarias para la reestructuración del Estado, y frente a propuestas como los bonos escolares. Estos cuestionamientos hacen parte de las razones expuestas por el sector educativo para participar en la movilización nacional.

¿Habrá manifestaciones en otros municipios de Santander?

La convocatoria también contempla actividades en otros sectores del departamento. Para municipios y cabeceras de provincia como Barrancabermeja, San Gil y Socorro, el sindicato anunció la realización de asambleas informativas y la posibilidad de adelantar movilizaciones, dependiendo de las condiciones y decisiones que se adopten en cada localidad.

Sin embargo, no se han confirmado recorridos, horarios ni puntos de concentración específicos para todas estas poblaciones, por lo que se recomienda a los ciudadanos consultar los anuncios de las organizaciones convocantes y de las autoridades municipales.

Las razones de las protestas contra el Gobierno nacional

Además de las reclamaciones del sector educativo, la CUT Santander informó que las movilizaciones buscan expresar el rechazo de diferentes organizaciones a medidas económicas, laborales y políticas de la administración del presidente Abelardo De La Espriella. Entre las principales banderas de la jornada también se encuentran la defensa de los derechos laborales, la protección del agua y del páramo de Santurbán, así como diferentes reclamaciones relacionadas con la inversión social.

Los organizadores han manifestado que esperan desarrollar una jornada pacífica, en ejercicio del derecho constitucional a la protesta y la libre expresión. Por su parte, se espera que las autoridades acompañen las concentraciones y adopten las medidas necesarias para garantizar tanto la seguridad de quienes participen como la movilidad y los derechos de los demás ciudadanos.

La jornada de este miércoles 14 de octubre será una de las primeras grandes movilizaciones nacionales convocadas contra el actual Gobierno y tendrá en Bucaramanga uno de sus principales escenarios regionales. Las autoridades y la ciudadanía estarán pendientes del desarrollo de las marchas, especialmente por sus posibles efectos sobre el tránsito y la prestación del servicio educativo en Santander.