Pensionado de la Fiscalía fue hallado sin vida y con múltiples heridas en Bucaramanga

Bucaramanga

La muerte de un pensionado de la Fiscalía General de la Nación, ocurrida durante la noche del lunes 19 de octubre, es materia de investigación por parte de las autoridades en Bucaramanga. Se trata de José Antonio Martínez Guido, de 73 años, quien fue encontrado sin vida en un depósito ubicado en el sótano del conjunto residencial Puerta Mayor, en el barrio Ricaurte de la capital santandereana.

De acuerdo con información preliminar, el adulto mayor habría salido de su apartamento para depositar una bolsa de basura. Sin embargo, posteriormente fue encontrado tendido en el suelo de uno de los depósitos de la edificación, situación que generó preocupación entre sus familiares, quienes alertaron a las autoridades sobre lo sucedido.

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Al momento del hallazgo, el cuerpo del pensionado se encontraba en el suelo con la puerta cerrada, rodeado de abundante sangre, debido a esto una vez hallado durante varios minutos se intento ingresar hasta conseguir abrir la puerta. Según los primeros reportes, presentaba múltiples lesiones, al parecer ocasionadas con un elemento cortopunzante, circunstancia que es objeto de análisis por parte de los investigadores para determinar cómo se produjeron las heridas y qué ocurrió durante los momentos previos a su fallecimiento.

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Es importante precisar que los hechos no ocurrieron dentro de un apartamento, sino en una zona de depósitos ubicada en el sótano del conjunto residencial, localizado en la calle 58 con diagonal 15, en el occidente de Bucaramanga.

Tras conocerse la situación, unidades de la Policía Nacional y personal de investigación judicial acudieron al lugar para realizar el acordonamiento, recopilar información y adelantar las diligencias correspondientes. El caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes, que buscan esclarecer las circunstancias de esta muerte.

Aunque las lesiones encontradas en el cuerpo generan interrogantes, hasta el momento no se ha establecido oficialmente cómo se produjeron ni si hubo participación de terceras personas. Por esta razón, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no se ha determinado una hipótesis concluyente sobre lo sucedido.

Será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el encargado de establecer, mediante los respectivos estudios forenses, la causa de la muerte de José Antonio Martínez Guido. Entretanto, los investigadores continúan recopilando elementos que permitan esclarecer lo ocurrido en el sótano del conjunto residencial, un c