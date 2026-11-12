La Bonita brilla: Bucaramanga ocupa el tercer puesto en competitividad nacional

Bucaramanga

La capital santandereana alcanzó el tercer lugar en el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2026, con una calificación de 6,86 puntos sobre 10, posicionándose como uno de los territorios con mejores condiciones para impulsar la inversión, la educación, la innovación y el desarrollo empresarial en Colombia.

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Los resultados, divulgados por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, ubican a Bucaramanga por detrás de Bogotá, que obtuvo 7,15 puntos, y Medellín, con 6,91.

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La diferencia frente a Medellín es de apenas 0,05 puntos, mientras que la distancia respecto a la capital del país es de 0,29 puntos, cifras que reflejan la cercanía entre las tres ciudades mejor posicionadas en el escalafón nacional.

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Con este resultado, Bucaramanga supera a otras capitales como Tunja y Barranquilla, que ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Educación superior e innovación: las grandes fortalezas de Bucaramanga

Uno de los resultados más significativos para la capital de Santander es su desempeño en educación superior e innovación, dos componentes en los que alcanzó el primer puesto nacional.

Estos resultados destacan las capacidades de la ciudad para formar profesionales, desarrollar conocimiento, impulsar investigaciones y generar condiciones que favorezcan la creación de nuevas iniciativas empresariales.

La presencia de instituciones de educación superior como la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) constituye una parte importante del ecosistema académico y científico regional.

La formación universitaria, los grupos de investigación, la preparación del talento humano y la relación entre las universidades y el sector empresarial son elementos que contribuyen a fortalecer las capacidades competitivas de Bucaramanga.

En innovación, el reconocimiento representa una oportunidad para impulsar sectores como tecnología, salud, ingeniería, servicios especializados, educación e industrias creativas.

Además, Bucaramanga consiguió ubicarse entre las tres primeras ciudades del país en cuatro de los 13 pilares incluidos en la evaluación.

Una ciudad que busca atraer inversión y talento

El resultado también posiciona a Bucaramanga como un territorio con oportunidades para atraer empresas, inversionistas y profesionales interesados en desarrollar actividades económicas basadas en conocimiento.

La competitividad de una ciudad no depende únicamente de su producción económica. También está relacionada con la calidad de su capital humano, las condiciones para crear empresas, la disponibilidad de servicios, la infraestructura y la capacidad para incorporar nuevas tecnologías.

En ese sentido, las fortalezas educativas y científicas de Bucaramanga representan una ventaja para promover emprendimientos, mejorar la productividad y generar oportunidades laborales.

Sin embargo, convertir estas capacidades en crecimiento económico requiere mantener la articulación entre instituciones educativas, empresas y administraciones públicas.

Los retos que todavía enfrenta Bucaramanga

A pesar de su posición destacada, el informe también permite identificar desafíos que deben atenderse para fortalecer la competitividad de la ciudad y su área metropolitana.

Entre los aspectos que requieren mayores avances se encuentran la infraestructura, la movilidad, la sostenibilidad ambiental y las condiciones para desarrollar actividades empresariales.

Estos factores tienen incidencia directa en la productividad, los costos de operación de las empresas, la llegada de nuevas inversiones y la calidad de vida de los ciudadanos.

Uno de los principales retos consiste en que las fortalezas universitarias y científicas puedan traducirse en más empleos formales, crecimiento de las empresas existentes y nuevas oportunidades para los jóvenes profesionales.

También resulta fundamental mejorar la conexión económica entre Bucaramanga y los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, así como fortalecer los vínculos comerciales y productivos con otras regiones de Santander.

¿Cómo se realizó la medición de competitividad de 2026?

El Índice de Competitividad de Ciudades es elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, con el propósito de evaluar las condiciones que favorecen el desarrollo económico y social de los territorios colombianos.

La edición 2026 incorporó 76 indicadores cuantitativos, provenientes de fuentes oficiales, distribuidos en cuatro grandes factores y 13 pilares de evaluación.

Estos componentes analizan aspectos relacionados con las instituciones, la infraestructura, la adopción tecnológica, el medioambiente, la educación, la salud, el mercado laboral, el sistema financiero, el entorno para los negocios y la innovación.

Uno de los cambios más importantes de esta edición fue la ampliación del número de ciudades evaluadas.

Mientras que en años anteriores el índice comprendía 32 territorios, entre ciudades capitales y áreas metropolitanas, la nueva medición analiza individualmente 44 ciudades colombianas.

Esta modificación permite identificar con mayor detalle las diferencias entre municipios que, aunque pertenecen a una misma área metropolitana, presentan características económicas y sociales propias.

Floridablanca y Barrancabermeja entraron en la nueva medición

Entre las 12 ciudades incorporadas a la evaluación se encuentran dos municipios santandereanos: Floridablanca y Barrancabermeja.

También fueron incluidas Bello, Buenaventura, Dosquebradas, Envigado, Itagüí, Palmira, Rionegro, Soacha, Soledad y Tumaco.

La inclusión de estos municipios permite estudiar de manera más específica sus capacidades competitivas y los desafíos que enfrentan para impulsar el desarrollo económico.

Para Santander, contar con mediciones individuales representa una oportunidad para diseñar estrategias diferenciadas, teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio.

Bucaramanga y su importancia para el desarrollo de Santander

El posicionamiento de Bucaramanga tiene relevancia no solamente para la capital, sino también para la economía departamental.

La ciudad funciona como un importante centro de servicios médicos, educación superior, comercio, actividades empresariales y formación profesional para diferentes municipios santandereanos.

Sus avances en competitividad pueden generar oportunidades para fortalecer las relaciones económicas con Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Barrancabermeja, además de impulsar nuevos proyectos regionales.

Para aprovechar este escenario será necesario continuar promoviendo la inversión, mejorar la infraestructura y fortalecer la relación entre el sector productivo y las universidades.

El tercer lugar obtenido en el Índice de Competitividad de Ciudades 2026 refleja el potencial económico y académico de Bucaramanga, pero también plantea el desafío de transformar sus fortalezas en mejores condiciones de empleo, ingresos y bienestar para sus habitantes.