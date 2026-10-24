SENA abre la puerta a nuevas oportunidades laborales: así puede postularse.

Colombia

Conseguir trabajo continúa siendo una de las principales preocupaciones de miles de colombianos. Por eso, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) mantiene a disposición de la ciudadanía su Agencia Pública de Empleo, una plataforma gratuita que permite consultar oportunidades laborales en diferentes regiones del país, registrar la hoja de vida y postularse a las ofertas que se encuentren disponibles.

Recientemente, la entidad anunció Expo Empleo SENA 2026, una jornada nacional que se llevó a cabo el jueves 22 de octubre y que reunió una oferta de más de 24.000 vacantes, con la participación de más de 350 empresas en 33 ciudades de Colombia. La convocatoria incluyó oportunidades para personas con diferentes niveles de formación y experiencia, así como cargos con remuneraciones que podían alcanzar los $6 millones mensuales.

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Aunque esta jornada especial ya finalizó, quienes buscan empleo todavía pueden utilizar los servicios de intermediación laboral del SENA. Es importante aclarar que las 24.000 vacantes correspondían a la feria realizada el pasado jueves y no necesariamente continúan disponibles en su totalidad.

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La Agencia Pública de Empleo reúne ofertas de empresas que requieren personal en distintas áreas, entre ellas administración, comercio, servicios, salud, ventas y actividades operativas. Los requisitos y salarios dependen de cada convocatoria, por lo que los interesados deben revisar las condiciones de los cargos antes de presentar su postulación.

Durante Expo Empleo 2026 se anunciaron oportunidades con salarios de hasta $6 millones. Sin embargo, esto no significa que todas las ofertas tengan esa remuneración, pues los ingresos varían de acuerdo con las funciones, la formación académica y la experiencia exigida por las empresas.





Las personas interesadas pueden ingresar al portal oficial de la Agencia Pública de Empleo, disponible en ape.sena.edu.co, donde encontrarán las herramientas para registrar o actualizar su hoja de vida y consultar las ofertas laborales publicadas.

Una vez dentro de la plataforma, los aspirantes pueden buscar oportunidades según su perfil y ubicación, revisar los requisitos de cada cargo y postularse a las vacantes que se ajusten a su experiencia y formación.

El SENA también ofrece orientación ocupacional para apoyar a quienes necesitan mejorar su hoja de vida, prepararse para una entrevista o conocer alternativas para acceder al mercado laboral.

La entidad recuerda que sus servicios de intermediación laboral son completamente gratuitos. Por esta razón, los ciudadanos no deben entregar dinero a terceros que prometan conseguirles un empleo o asegurarles un puesto a cambio de pagos.

Además, es recomendable consultar las convocatorias directamente en los canales oficiales del SENA, verificar los requisitos y mantener actualizada la información de contacto para facilitar la comunicación con las empresas.

Para quienes buscan su primera oportunidad laboral o desean cambiar de empleo, la Agencia Pública de Empleo continúa siendo una alternativa para conocer las vacantes que las empresas publican en diferentes ciudades del país.

Consulte las ofertas de empleo en el portal oficial de la Agencia Pública de Empleo del SENA: ape.sena.edu.co.