Bucaramanga recibe a más de 500 atletas en el Campeonato Nacional de Mayores

Bucaramanga

Bucaramanga vuelve a ser escenario de una de las competencias más importantes del atletismo colombiano. Desde este viernes 30 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre, la capital santandereana recibirá el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores 2026, certamen que reunirá a más de 500 deportistas pertenecientes a 26 ligas del país.

Las competencias se desarrollarán en el estadio de atletismo La Flora, donde los participantes buscarán subir al podio, mejorar sus marcas personales y avanzar en el proceso de clasificación a los Juegos Deportivos Nacionales de Córdoba y Sucre 2027.

Publicidad

Durante los tres días se disputarán pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, marcha atlética, saltos, lanzamientos, relevos y competencias combinadas. La programación estará distribuida en cinco jornadas, con actividades desde las 7:30 de la mañana y encuentros durante la tarde.

Publicidad

Entre las pruebas más esperadas están los 100 y 200 metros planos, los 400 metros, los 1.500 metros, los 5.000 y 10.000 metros, además de los relevos y las competencias de salto largo, salto alto y lanzamiento de jabalina.

Santander tendrá representantes en varias pruebas

La delegación santandereana buscará aprovechar su condición de local con deportistas como Frank Durán, quien competirá en los 1.500 y 3.000 metros con obstáculos; Mateo Peña, en los 100 y 200 metros planos; Reinaldo Delgado, en 3.000 metros con obstáculos; y Javier Peñaloza, en las pruebas de 5.000 y 10.000 metros.

También aparecen entre los atletas locales Janny Bárcenas, en las pruebas de fondo y obstáculos, y Juan Mateo Gutiérrez, una de las figuras jóvenes del semifondo santandereano.

El viernes se disputarán las finales de 100 metros planos y 1.500 metros, mientras que el sábado estarán programadas las pruebas de 3.000 metros con obstáculos. Para el domingo quedarán competencias como los 5.000 metros y las finales de 200 metros planos.

La realización de este campeonato representa una nueva oportunidad para Bucaramanga de recibir eventos deportivos nacionales, luego de haber sido sede del Campeonato Suramericano Sub-23 de Atletismo en 2024.

Con la presencia de delegaciones de diferentes regiones del país, la ciudad será durante este fin de semana uno de los principales escenarios del atletismo colombiano, en una competencia que también permitirá evaluar el nivel de los deportistas de cara a los próximos compromisos nacionales.