Lo citaron y le dispararon en la cabeza: murió Daniel Santiago Chanaga en Bucaramanga

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de un hombre en el norte de Bucaramanga durante la noche del miércoles 7 de octubre. La víctima fue identificada como Daniel Santiago Chanaga Quiñónez, quien recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba sobre la vía nacional que comunica al barrio Kennedy con el sector de Colorados, a la altura de un motel del sector.

De acuerdo con información preliminar y el relato de un testigo que habría presenciado lo ocurrido, los hechos se registraron aproximadamente a las 7:00 de la noche, cuando Daniel Santiago se movilizaba como pasajero en una motocicleta de transporte informal. Lo que inicialmente parecía un recorrido tranquilo terminó convirtiéndose en un hecho violento que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.

Según la versión conocida, el conductor de la motocicleta había realizado previamente un servicio desde el sector de Cabecera hasta el barrio Villa Mercedes. Una vez finalizado ese recorrido, Daniel Santiago le habría solicitado que lo transportara hacia Colorados, manifestándole durante el trayecto que se dedicaba a la comercialización de oro laminado y gorras, y que necesitaba llegar hasta ese sector para entregar un pedido.

Sin embargo, durante el desplazamiento ocurrió una situación que ahora podría resultar importante para esclarecer lo sucedido. Según el testimonio del motociclista, Daniel Santiago recibió una llamada telefónica en la que una persona le habría indicado que lo esperaba frente al motel Egipcio, ubicado sobre la vía que conduce hacia Colorados. Tras escuchar la indicación, ambos continuaron el recorrido hasta el punto señalado, sin imaginar lo que ocurriría minutos después.

Al llegar al lugar, de acuerdo con la misma versión, fueron abordados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de color negro. El acompañante habría sacado un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó en una ocasión contra Daniel Santiago, impactándolo en el costado izquierdo de la cabeza. Tras cometer el ataque, los responsables escaparon con rumbo desconocido, mientras el conductor y algunas personas del sector intentaban comprender lo que acababa de suceder.

La víctima quedó gravemente herida y fue auxiliada por ciudadanos que se encontraban cerca del lugar, así como por uniformados de la Policía Nacional que acudieron para atender la emergencia. Posteriormente fue trasladada al Hospital Local del Norte, donde, pese a los esfuerzos por brindarle atención médica, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión que presentaba.

La llamada telefónica, una de las pistas que deberán investigar las autoridades

Uno de los aspectos que más llama la atención de este caso es la llamada que, según el testigo, recibió Daniel Santiago momentos antes del ataque. Aunque inicialmente el desplazamiento estaría relacionado con una supuesta entrega de mercancía, las circunstancias en las que aparecieron los agresores abren interrogantes sobre si la víctima había sido citada previamente en ese punto de la ciudad.

Por ahora, no se ha establecido quién realizó la llamada, si la persona que esperaba a Daniel Santiago tenía alguna relación con los responsables del ataque o si el encuentro comercial mencionado por la víctima estaba relacionado con lo ocurrido. Estos elementos deberán ser verificados por los investigadores, quienes buscarán establecer la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias que rodearon el crimen.

De manera preliminar, entre las hipótesis que se examinan estaría un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada y será el avance de las investigaciones el que permita determinar el verdadero móvil del homicidio, así como identificar a los dos hombres señalados de participar en el ataque.

Personal de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, adelantó las diligencias correspondientes, entre ellas la inspección técnica al cadáver, la documentación de la escena y las primeras labores de verificación. Las autoridades también deberán establecer si existen registros de cámaras de seguridad o testimonios adicionales que permitan reconstruir los movimientos de los responsables antes y después de lo sucedido.

La muerte de Daniel Santiago Chanaga Quiñónez se suma a los hechos violentos registrados en Bucaramanga. Entretanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer si la llamada recibida por la víctima guarda relación directa con el ataque que terminó costándole la vida.