Escolta murió protegiendo a exalcalde durante atentado.

Colombia

Un atentado armado contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, dejó como resultado la muerte de uno de sus escoltas, quien recibió varios impactos de arma de fuego cuando intentaba proteger al exmandatario. El hecho ocurrió durante la noche del viernes 16 de octubre, en un establecimiento comercial de ese municipio del Valle del Cauca, y ha generado rechazo entre dirigentes políticos y autoridades regionales.

Según información preliminar, el ataque se registró aproximadamente a las 9:20 de la noche en un negocio familiar ubicado en el barrio La Esmeralda, cerca del Hospital Piloto de Jamundí. Hasta el lugar habrían llegado dos hombres que se movilizaban en motocicleta y que dispararon contra el esquema de seguridad del exalcalde, quien logró salir ileso de la situación.

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En medio del ataque resultó gravemente herido Felipe López Gutiérrez, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y encargado de garantizar la seguridad de Ramírez. El funcionario, oriundo de Santander de Quilichao, Cauca, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas recibidas.

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«Estoy vivo de milagro»: exalcalde de Jamundí

Horas después del atentado, Andrés Felipe Ramírez apareció en un video difundido a través de sus redes sociales, en el que expresó su dolor por la muerte del hombre que hacía parte de su esquema de protección.

«Estoy vivo de milagro», manifestó el exmandatario, quien atribuyó su supervivencia a la intervención del escolta.

Durante su pronunciamiento, Ramírez recordó a Felipe López como una persona comprometida con su trabajo y profundamente dedicada a su familia. También envió un mensaje de solidaridad a su esposa, hijos, madre y demás seres queridos, al tiempo que pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido.

El exalcalde señaló que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida y rechazó que la violencia continúe siendo utilizada como mecanismo para resolver las diferencias en Colombia.

Aumentan a $150 millones la recompensa por los responsables

Tras conocerse el atentado, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó lo ocurrido y anunció inicialmente una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Posteriormente, la Alcaldía de Jamundí se sumó con otros $50 millones, por lo que la recompensa anunciada por las autoridades asciende a $150 millones.

La mandataria departamental también solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional conformar un equipo especializado para avanzar en las investigaciones y establecer quiénes participaron en la planeación y ejecución del ataque.

Por su parte, el congresista Duvalier Sánchez, quien había sostenido una reunión con Andrés Felipe Ramírez antes de los hechos, denunció públicamente el atentado y pidió garantías de seguridad para el exalcalde y las personas que integran su equipo político.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y determinar la identidad de sus responsables. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente quiénes estarían detrás del atentado.