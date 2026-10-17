Estos son los cierres viales en Bucaramanga por la Media Maratón FCV este domingo 18 de octubre

Bucaramanga

La realización de la Media Maratón de Bucaramanga FCV 2026, programada para este domingo 18 de octubre, traerá importantes cambios en la movilidad de la capital santandereana. Varias de las principales vías de la ciudad estarán cerradas temporalmente para permitir el desarrollo de la competencia deportiva, que reunirá a miles de corredores en las distancias de 21, 10,5 y 6 kilómetros.

De acuerdo con la información divulgada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la organización del evento, los cierres viales totales comenzarán a partir de las 5:00 de la mañana, por lo que se recomienda a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación, especialmente a quienes deban movilizarse hacia el centro, Cabecera, La Flora y otros sectores de la ciudad.

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Estas son las vías que estarán cerradas

Entre los corredores que tendrán restricciones se encuentra la carrera 27, desde la calle 30 hasta la calle 58, en ambos sentidos de circulación. También estará cerrada la carrera 33, entre las calles 36 y 59, en sentido norte-sur, dos de las vías más utilizadas para los desplazamientos entre el norte y el sur de Bucaramanga.

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Las medidas también cobijarán las calles 65, 61 y 56, la carrera 17, la carretera antigua al Mutis y la avenida Perimetral desde la calle 55. A estas restricciones se suma el puente La Novena, en sentido sur-norte, así como la calle 45, desde la carrera 9A hasta la carrera 27, en sentido occidente-oriente.

De igual manera, estarán cerradas las calles 32, 33, 34, 35 y 36, en los tramos comprendidos entre las carreras 27 y 33. Estas restricciones hacen parte del dispositivo de movilidad previsto para garantizar el recorrido de los participantes y reducir los riesgos durante la jornada.

¿Cuáles serán las rutas alternas?

Para facilitar la circulación vehicular, las autoridades dieron a conocer varias alternativas que podrán utilizar los conductores mientras se desarrollan las competencias.

Quienes necesiten desplazarse en sentido sur-norte podrán utilizar la diagonal de la carrera 15, así como las carreras 21, 33 y 36, en los tramos habilitados. También estarán disponibles la vía antigua hacia La Floresta y el recorrido por Terrazas y Cabecera, utilizando la carrera 36.

En sentido norte-sur, las opciones contemplan el puente La Novena, la diagonal de la carrera 15 y la carrera 22 desde la calle 40. También se podrán utilizar los corredores de la carrera 33, carrera 35A, Terrazas y la carretera antigua, además de la conexión por la carrera 39, Terrazas y La Floresta.

Para quienes se movilicen de occidente a oriente, las alternativas serán la avenida Quebrada Seca y las calles 20, 16, 14, 11 y 10. En sentido contrario, es decir, de oriente a occidente, se podrá circular por la avenida Quebrada Seca y las calles 17, 14, 10 y 9A.

Estos son los horarios de salida de los corredores

La jornada deportiva tendrá tres horarios de salida, dependiendo de la distancia en la que participen los atletas. Para los inscritos en los 21 kilómetros, la citación será a las 5:00 de la mañana y la salida está programada para las 6:00 a. m.

Los corredores de 10,5 kilómetros deberán presentarse a las 6:15 de la mañana, mientras que su salida será a las 7:15 a. m. Por su parte, los participantes de los 6 kilómetros tendrán citación a las 7:15 a. m. y comenzarán su recorrido a las 8:15 a. m.

La organización recomienda a los participantes llegar con suficiente anticipación a los puntos de ingreso establecidos para cada categoría y seguir las indicaciones del personal logístico.

Recomendaciones para los conductores

Ante las restricciones anunciadas, las autoridades de tránsito recomiendan evitar los corredores intervenidos, utilizar las rutas alternas y salir con mayor anticipación para prevenir contratiempos.

Aunque los cierres comenzarán desde las 5:00 de la mañana, la información oficial divulgada no precisa una hora general de reapertura, por lo que la normalización del tránsito dependerá de las disposiciones que adopten las autoridades durante el desarrollo de la competencia.

La Media Maratón de Bucaramanga FCV se realizará este domingo 18 de octubre y contará con la participación de miles de deportistas, en una jornada que también implicará ajustes temporales en la movilidad de diferentes sectores de la capital santandereana.