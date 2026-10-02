Policías frustraron presunto hurto y capturaron a dos jóvenes en Bucaramanga

Bucaramanga

La rápida reacción de unidades de la Policía permitió frustrar un presunto hurto y capturar en flagrancia a dos jóvenes de 20 y 18 años en el barrio Campohermoso, en Bucaramanga.

El procedimiento se desarrolló en la calle 45, vía hacia Chimitá, a la altura del primer retorno, donde uniformados de las Zonas de Atención Policial, ZAP, realizaban labores de vigilancia y control cuando observaron a dos hombres que, según el reporte oficial, estarían intimidando a un ciudadano.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los sujetos habrían despojado al hombre de su teléfono celular utilizando un arma cortopunzante para intimidarlo. En medio del hecho, la víctima habría opuesto resistencia y uno de los presuntos responsables le habría causado una lesión en el pecho.

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Al percatarse de la situación, los uniformados intervinieron de inmediato. Los dos hombres emprendieron la huida a bordo de una motocicleta, lo que generó un seguimiento por parte de los policías que terminó metros más adelante con la interceptación y captura de ambos.

Durante el procedimiento de registro, los uniformados encontraron tres teléfonos celulares y una navaja, elementos que quedaron relacionados con la investigación. Además, la motocicleta en la que se movilizaban fue incautada, debido a que habría sido utilizada para facilitar el desplazamiento durante el hecho.

La persona afectada, un hombre de 53 años, tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica por la lesión sufrida durante el presunto hurto.

Los dos capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de adelantar el proceso correspondiente y presentarlos ante un juez de control de garantías para definir su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó la importancia de las labores de vigilancia y reacción que permitieron intervenir oportunamente la situación y evitar que los presuntos responsables escaparan del sector.

Las autoridades señalaron que continuarán con los operativos de prevención, vigilancia y control en diferentes puntos de Bucaramanga, mientras reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad y convivencia.