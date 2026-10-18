Juan Carlos Serrano, el motociclista que murió esta madrugada en el norte de Bucaramanga

Bucaramanga

Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo 18 de octubre cobró la vida de un motociclista en el norte de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Juan Carlos Serrano, un maestro de construcción y padre de tres hijos menores de edad, quien falleció en el lugar tras sufrir una fuerte caída mientras se desplazaba en su motocicleta.

Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia, el siniestro se registró aproximadamente a las 2:15 de la madrugada, en la vía que comunica el CAI La Virgen con el sector de Regaderos, metros más adelante del conjunto residencial Soleri. Por este corredor vial se movilizaba Serrano a bordo de una motocicleta de placas ZIG47H cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, habría perdido el control del vehículo.

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Las primeras versiones indican que el motociclista cayó sobre el pavimento y posteriormente habría impactado contra el andén, sufriendo un fuerte golpe que le ocasionó lesiones mortales. Uno de los detalles que llama la atención es que en el lugar quedó una huella de arrastre de aproximadamente 30 metros, distancia que deberá ser analizada por las autoridades para establecer la dinámica del accidente.

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Tras conocerse la emergencia, una ambulancia llegó hasta el sitio y el personal asistencial intentó auxiliar al motociclista. Sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima, quien se desempeñaba como maestro de construcción, deja tres hijos menores de edad. Su fallecimiento representa una dolorosa pérdida para su familia, que ahora enfrenta las consecuencias de este lamentable hecho ocurrido en una de las vías del norte de la capital santandereana.

Al lugar acudieron unidades de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, encargadas de acordonar la zona, recopilar información y adelantar la inspección técnica del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes.

Por el momento, las autoridades buscan determinar qué provocó que el motociclista perdiera presuntamente el control de su vehículo. Aunque las primeras versiones apuntan a una caída seguida de un impacto contra el andén, será la investigación la que permita establecer las causas exactas de este siniestro vial.