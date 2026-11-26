Bucaramanga

Bucaramanga ya cuenta con la primera vitrina de las marcas chinas BAIC y ARCFOX. La apertura estuvo a cargo de Grecco Motors, concesionario que representa a las dos marcas en Santander, y contó con un corte de cinta oficial y la exhibición de los nuevos vehículos eléctricos e híbridos.

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Ambas marcas pertenecen al Grupo BAIC, uno de los grandes conglomerados automotores de China, y llegan a Colombia de la mano de Magma Automotive, empresa del Grupo Magna.

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“Todo el respaldo de Grecco Motors”

Orlando González, gerente general de Grecco Motors, explicó a Lo Que Pasa en Colombia que la llegada de estas marcas a la ciudad viene acompañada del respaldo del concesionario.

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“Esta es una marca que tiene todo el respaldo de Grecco Motors en Santander. Es el Grupo BAIC, uno de los grandes del mundo, uno de los grandes conglomerados automotrices de origen chino”, afirmó.

Según el gerente, la oferta se divide en dos líneas: con ARCFOX llega una línea de carros eléctricos “amigables con el medio ambiente, de última tecnología y con excelentes precios”, y con BAIC, una línea amplia de vehículos híbridos.

González aseguró que los compradores serán atendidos directamente en los talleres del concesionario e invitó a los santandereanos a conocer los vehículos antes de decidir su compra: “Tenemos demos, tenemos test drives de todas las referencias. Vengan, prueben los carros y tomen la decisión de compra”.

Dos propuestas de movilidad con nuevas energías

Tatiana Gallego, jefe de mercadeo de BAIC y ARCFOX, destacó que con esta apertura se inaugura la primera vitrina de las dos marcas en Bucaramanga, de la mano de Grecco Motors.

“Son dos propuestas de movilidad con nuevas energías: una completamente eléctrica y otra con vehículos híbridos y de rango extendido”, explicó.

Frente a las dudas de quienes piensan en un carro eléctrico, Gallego indicó que los usuarios encontrarán estaciones de carga en la ciudad, podrán adquirir servicios de carga para sus hogares y que los vehículos se entregan con un cargador viajero.

“Grecco Motors es nuestro gran aliado en la ciudad de Bucaramanga. Siempre nos ha apoyado con un gran servicio y atención a nuestros clientes”, agregó.

Los modelos que llegan al país

En Colombia, ARCFOX comercializa los SUV eléctricos T1 y T5 y el sedán S5, mientras que BAIC llega con SUV híbridas como la B30 y la B60. Los vehículos pueden conocerse y probarse en la nueva vitrina de Grecco Motors en Bucaramanga.