Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla Pérez, anunció que la capital santandereana proyecta una inversión cercana a los $3 billones durante 2027, con la que busca impulsar importantes proyectos de infraestructura, movilidad, seguridad y desarrollo social en diferentes sectores de la ciudad.

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El mandatario calificó el anuncio como la mayor inversión en la historia de Bucaramanga y aseguró que los recursos deberán verse reflejados en obras que respondan a las necesidades de los ciudadanos.

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Más de $40.000 millones para vías y andenes

Dentro de los proyectos anunciados se contempla una partida superior a los $40.000 millones para recuperar la infraestructura peatonal y pavimentar corredores viales, tanto en sectores residenciales como en las principales vías de la ciudad.

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Asimismo, la administración municipal proyecta modernizar el alumbrado público de siete corredores viales adicionales e intervenir más de 50 parques, con mejoras en sus zonas verdes, senderos y escenarios deportivos. El Parque Bolívar hace parte de los espacios donde ya comenzaron las intervenciones.

Seguridad y programas sociales

En materia de seguridad, Portilla anunció la incorporación de nuevas tecnologías de videovigilancia y el fortalecimiento de los frentes de seguridad ciudadana, además de mayores recursos para apoyar a la Fuerza Pública.

La proyección también contempla inversiones en educación, salud, protección de la población infantil, bienestar animal y programas de atención social.

Bucaramanga asegura financiación para grandes obras de movilidad

El anuncio se conoce luego de que la Alcaldía completara la contratación del empréstito por $538.611 millones, autorizado por el Concejo Municipal para financiar la Troncal Norte-Sur, sus obras complementarias y la modernización de la red semafórica.

El último contrato de crédito, por $93.230 millones, fue suscrito con el Banco de Bogotá, completando así los recursos correspondientes a esta operación de endeudamiento.

Esto fue posible después de que el Tribunal Administrativo de Santander revocara, mediante una decisión del 12 de noviembre, la suspensión provisional del acuerdo municipal que autorizó el empréstito. Sin embargo, el proceso judicial de fondo continúa.

El reto de la administración durante 2027 será materializar los proyectos anunciados, avanzar en los procesos de contratación y garantizar que los recursos se traduzcan en obras y servicios para los bumangueses.