Bucaramanga

Desde este miércoles 25 de noviembre, Bucaramanga cuenta con una tienda de Ashley, la cadena estadounidense de muebles y decoración para el hogar. El nuevo local está ubicado en la carrera 36 # 51-20, en el sector de Cabecera del Llano, y abre hoy sus puertas al público.

Publicidad

Con esta llegada, la capital santandereana se convierte en la tercera ciudad del país con presencia de la marca, después de Bogotá y Barranquilla. Según la compañía, se trata además de la tienda número 1.100 de Ashley en el mundo.

Publicidad

¿Cómo es la nueva tienda?

El almacén tiene cerca de 700 metros cuadrados y requirió una inversión aproximada de $1.000 millones. La apertura genera alrededor de 70 empleos, entre directos e indirectos.

Publicidad

Los clientes encontrarán más de 2.000 referencias repartidas en diez categorías, entre ellas sofás, muebles modulares, reclinables, comedores, alcobas y mobiliario para exteriores. La tienda también ofrece ambientes completamente decorados, asesoría personalizada, la posibilidad de probar los productos y mercancía disponible para entrega inmediata. Entre sus novedades está la línea de telas Nuvella, que según la marca repele las manchas y se puede lavar.

Premios para los primeros clientes

La inauguración tendrá dos momentos. Este miércoles, a las 6:00 p. m., se realizará un evento privado con invitados del sector del diseño, la arquitectura y la construcción.

Para el público, la marca preparó la actividad «Una noche con Ashley», el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre. Las diez primeras personas que hagan fila frente a la tienda entre las 7:00 p. m. del viernes y las 8:00 a. m. del sábado se llevarán gratis un colchón doble o un mueble reclinable, de acuerdo con los términos y condiciones de la promoción. Quienes lleguen después podrán acceder a bonos y descuentos especiales.

¿Por qué Bucaramanga?

Pablo Sardi, CEO de Ashley Colombia, explicó que la decisión responde al dinamismo del mercado inmobiliario y de la construcción de vivienda en la región, así como al perfil de los consumidores santandereanos. De acuerdo con el directivo, hasta ahora muchos compradores de la región tenían que viajar a Bogotá, Medellín o Barranquilla para conseguir ciertos muebles.

Con esta apertura, Ashley completa cinco tiendas de formato principal en Colombia y espera llegar a diez en los próximos tres años. La compañía reporta además un crecimiento del 73 % en sus ventas de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

Datos de la tienda