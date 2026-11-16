La encontraron muerta dentro de su casa: investigan brutal crimen en Santander

Santander

Un nuevo hecho de violencia ha generado consternación en el municipio de Valle de San José, Santander, luego de que una mujer de 59 años fuera encontrada sin vida dentro de su vivienda, ubicada en una zona rural. El cuerpo presentaba una herida ocasionada con un elemento cortopunzante, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido.

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La víctima fue identificada como Martha Cecilia Lozano Lozano, quien residía en la vereda Vega de Plazas, un sector campesino situado aproximadamente a una hora del casco urbano del municipio. Según la información conocida por medios locales, habitantes de la zona alertaron a la Policía sobre el hallazgo del cuerpo dentro del inmueble.

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Uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es la posibilidad de que una persona que habría trabajado para la víctima pudiera estar relacionada con su muerte. Sin embargo, se trata de una versión preliminar que aún debe ser corroborada mediante entrevistas, testimonios y otros elementos probatorios.

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Las autoridades también buscan establecer si el ataque estuvo relacionado con un posible hurto o si existieron otras circunstancias que desencadenaron el crimen. Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil ni se han anunciado capturas de personas vinculadas con el caso.

Tras recibir el reporte, unidades de criminalística y de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) se desplazaron hasta la vivienda para realizar la inspección técnica del lugar y adelantar las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Las labores se desarrollan en una zona de difícil acceso, ubicada aproximadamente a una hora del centro poblado de Valle de San José. Además, la falta de cobertura de telefonía celular en el sector representa una dificultad para las comunicaciones durante las actuaciones investigativas.

Los investigadores deberán reconstruir las últimas horas de vida de Martha Cecilia, determinar las circunstancias en las que recibió la lesión e identificar a la persona responsable. También se espera que las pruebas recolectadas permitan establecer si existió algún vínculo entre la víctima y su agresor.