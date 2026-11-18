Atlántico

Un nuevo caso de violencia contra una adolescente ocurrio en el departamento del Atlántico, luego de que una joven de tan solo 17 años fuera encontrada sin vida durante la madrugada del martes 17 de noviembre, en inmediaciones del puente de La Prosperidad, jurisdicción del municipio de Galapa.

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El hallazgo se produjo aproximadamente a las 12:51 de la madrugada, cuando un ciudadano alertó a uniformados de la Policía Nacional sobre la presencia de una persona tendida a un costado de la carretera. Al llegar al lugar, los policías encontraron el cuerpo de una mujer que ya no presentaba signos vitales.

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Inicialmente, las autoridades no lograron establecer su identidad debido a que no portaba documentos. Sin embargo, las fotografías que comenzaron a circular en redes sociales permitieron que personas cercanas a la víctima reconocieran algunos de sus tatuajes, información que posteriormente llegó hasta sus familiares.

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La adolescente, cuya identidad ha sido reportada por medios regionales, había permanecido fuera de su vivienda antes de que se conociera el trágico desenlace. Su madre relató que perdió comunicación con ella y que fueron unas conocidas quienes le avisaron del hallazgo, después de observar las imágenes difundidas en internet.

En declaraciones entregadas a un medio regional, la madre expresó su dolor y aseguró que todavía desconoce qué ocurrió con su hija. También manifestó preocupación por algunas situaciones relacionadas con la vida sentimental de la adolescente, aunque aclaró que no puede responsabilizar a ninguna persona por lo sucedido.

La mujer señaló que su hija le había comentado sobre comportamientos celosos y posesivos por parte de su pareja. No obstante, estas afirmaciones corresponden exclusivamente al relato familiar y hasta el momento no existe información oficial que vincule a esa persona con la muerte de la joven.

Sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, Manuel Pérez, secretario de Gobierno de Galapa, informó que la víctima no presentaba heridas visibles ocasionadas por armas de fuego o elementos cortopunzantes, pero sí señales de golpes en diferentes partes del cuerpo.

Una de las hipótesis preliminares plantea que la adolescente habría perdido la vida en un lugar distinto al del hallazgo y que posteriormente su cuerpo pudo haber sido abandonado junto a la carretera. Sin embargo, esta posibilidad continúa bajo investigación y no ha sido confirmada mediante los resultados forenses.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para establecer la causa exacta del fallecimiento.