Andri Jhoan murió tras ser alcanzado por una bala perdida en el barrio La Feria

Bucaramanga

Un hombre de nacionalidad venezolana perdió la vida en la noche del jueves 24 de septiembre luego de resultar herido por un proyectil de arma de fuego en el barrio Villas de Girardot, en el occidente de Bucaramanga. De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, la víctima se encontraba en inmediaciones de la calle 27 con carrera 2 cuando, aparentemente, fue alcanzada por un disparo cuyo origen es materia de investigación.

La víctima fue identificada como Andri Jhoan Márquez Castillo, de 28 años, natural del estado Aragua, Venezuela. El hecho fue reportado aproximadamente a las 6:15 de la tarde, después de que habitantes del sector alertaran a las autoridades sobre una persona que había resultado lesionada con arma de fuego en circunstancias que todavía no han sido plenamente esclarecidas.

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Según las primeras versiones recopiladas en el lugar, momentos antes se habrían escuchado varias detonaciones a la distancia, presuntamente producidas por un arma de fuego. Poco después, residentes del sector observaron a Márquez Castillo herido mientras se encontraba sentado sobre una motocicleta en un taller de la zona. Hasta el momento no se ha establecido que la víctima estuviera involucrada en alguna confrontación previa.

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Ante la gravedad de la lesión, el hombre fue auxiliado y trasladado en una motocicleta hasta el Hospital Universitario de Santander, donde ingresó para recibir atención médica. Pese a los esfuerzos realizados por el personal asistencial, posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la herida que presentaba.

Una de las hipótesis preliminares que analizan las autoridades apunta a que Márquez Castillo habría sido víctima de una bala perdida. Sin embargo, esta posibilidad deberá ser determinada mediante las labores investigativas, la inspección de las evidencias y los análisis técnicos que permitan establecer la trayectoria del proyectil y el lugar desde donde se produjo el disparo.

Tras conocerse el caso, unidades policiales adelantaron verificaciones en el barrio Villas de Girardot, realizaron entrevistas a habitantes y comerciantes del sector y comenzaron la revisión de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. También se activó un plan de búsqueda con el propósito de obtener información sobre las personas que pudieron estar relacionadas con las detonaciones escuchadas previamente.

Los investigadores buscan establecer si en otro punto del sector se habría presentado algún enfrentamiento armado o si los disparos fueron realizados en circunstancias diferentes y uno de los proyectiles terminó alcanzando accidentalmente a la víctima. Los testimonios de los residentes y las grabaciones de cámaras de vigilancia serán fundamentales para reconstruir los minutos anteriores al hecho.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fueron las encargadas de adelantar las labores investigativas en el lugar donde se registraron los hechos, con la recolección de información y elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. Posteriormente, los funcionarios se trasladaron hasta la morgue del centro asistencial, donde realizaron la inspección técnica y el respectivo levantamiento del cuerpo de la víctima.

Por ahora no se ha informado oficialmente sobre personas capturadas ni sobre la identificación de algún presunto responsable. Las causas exactas de lo ocurrido continúan sin esclarecerse y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar de dónde salió el disparo, quién lo realizó y en qué circunstancias terminó causando la muerte de Andri Jhoan Márquez Castillo.