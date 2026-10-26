Hombre murió tras recibir un disparo mientras discutía con su pareja en Bucaramanga

Bucaramanga

Un hecho de violencia ocurrido en la noche del domingo 25 de octubre dejó como víctima mortal a Brayan Yoer Hernández Toloza, de 30 años, quien recibió un disparo mientras se encontraba en la parte externa de una vivienda en el sector de Villa Carmelo, al norte de Bucaramanga.

Según información preliminar, el ataque se registró hacia las 10:20 de la noche, cuando Hernández Toloza se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y, al parecer, sosteniendo una discusión con su compañera sentimental. En ese momento, un tercer hombre habría llegado al lugar y accionado un arma de fuego contra la víctima.

Publicidad

El disparo impactó en el muslo de su pierna derecha. Tras cometer la agresión, el responsable escapó con rumbo desconocido, mientras personas del sector dieron aviso a las autoridades para solicitar ayuda.

Publicidad

Uniformados de la Policía llegaron al lugar y coordinaron el traslado del hombre al Hospital Local del Norte, donde recibió atención médica inicial. Posteriormente, fue remitido al Hospital Universitario, debido a la gravedad de su lesión.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Hernández Toloza falleció como consecuencia de la gravedad de sus heridas. Su muerte convirtió este hecho en un nuevo caso de homicidio que es materia de investigación por parte de las autoridades.

Buscan al responsable del homicidio

Tras conocerse lo ocurrido, las unidades policiales iniciaron labores de vecindario y recopilaron información de posibles testigos para tratar de establecer la identidad del hombre que habría accionado el arma de fuego.

Una de las hipótesis preliminares apunta a que el ataque se produjo mientras la víctima discutía con su compañera sentimental. Sin embargo, todavía no se ha establecido qué motivó la agresión ni si el responsable tenía alguna relación con las personas involucradas.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer este homicidio y dar con el paradero del responsable.

Unidades de criminalística de la Sijin, llegaron hasta el centro asistencial y realizarán el respectivo levantamiento del cuerpo y posteriormente trasladarlo a medicina legal de la ciudad de Bucaramanga