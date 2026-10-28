Peatón murió tras ser arrollado por un motociclista en el sector de Chimitá.

Bucaramanga

Un lamentable accidente de tránsito dejó una persona fallecida y otra herida durante la tarde de este miércoles 28 de octubre, en la vía que comunica El Palenque con el Café Madrid, en Bucaramanga. El hecho se registró aproximadamente a las 6:20 de la tarde, a unos 100 metros de Centroabastos, en sentido sur norte, donde un peatón perdió la vida tras ser impactado por una motocicleta.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por testigos, la persona aparentemente intentaba cruzar la vía cuando se presentó la colisión con el motociclista. Debido a la fuerza del impacto, el peatón quedó tendido sobre el pavimento y sufrió lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos. Aunque al sitio llegaron unidades de ambulancia para atender la emergencia, el personal asistencial confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

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Por su parte, el motociclista también resultó afectado y sufrió heridas de consideración. En las imágenes conocidas por Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia se observa al conductor de la motocicleta mientras recibe ayuda de varias personas que se encontraban en el sector. Según la información preliminar, minutos después fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

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Tras lo ocurrido, varias unidades de la Policía llegaron al lugar para acompañar el procedimiento y controlar la situación, mientras personal de tránsito adelantaba las diligencias correspondientes para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo. La emergencia también generó afectaciones en la movilidad de este importante corredor vial, por donde circulan vehículos particulares, motocicletas y buses de servicio intermunicipal.

Por el momento, las autoridades no han establecido la identidad del peatón fallecido ni las circunstancias exactas que provocaron el accidente. Será materia de investigación determinar cómo ocurrió la colisión y establecer las responsabilidades a que haya lugar.

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