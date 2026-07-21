Ataque armado en un micromercado dejó dos muertos y un herido en Bucaramanga
Las víctimas fueron identificadas como Christofer Alexander Rojo Linares, de 18 años, y Ana María Bohórquez Gamboa, de 25. Una tercera persona permanece bajo atención médica mientras las autoridades buscan a los
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