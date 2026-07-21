Ataque armado en un micromercado dejó dos muertos y un herido en Bucaramanga

La violencia volvió a golpear a Bucaramanga durante la tarde de este martes 21 de julio. Un ataque con arma de fuego registrado en un micromercado del barrio Las Hamacas dejó como saldo dos personas fallecidas y una más gravemente herida, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, sobre las 4:45 de la tarde la central de radio de la Policía Metropolitana recibió el reporte sobre varias detonaciones en el micromercado Mi Placita. De inmediato, las patrullas se desplazaron hasta el lugar, donde fueron informadas por habitantes del sector de que tres personas habían resultado heridas por arma de fuego y que, ante la gravedad de la situación, fueron trasladadas por la misma comunidad al Hospital Local del Norte para recibir atención médica.

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Minutos después, las autoridades confirmaron que dos de las víctimas fallecieron en el centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. Los fallecidos fueron identificados como Christofer Alexander Rojo Linares, de 18 años, y Ana María Bohórquez Gamboa, de 25 años. Entre tanto, la tercera persona continúa recibiendo atención médica y su estado de salud no ha sido informado oficialmente.

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Según el relato entregado por testigos a la Policía, los responsables del ataque se movilizaban en una motocicleta. La comunidad indicó que el conductor vestía pantalón blanco, chaqueta negra y llevaba una camiseta roja debajo, mientras que el parrillero portaba una chaqueta negra y un jean azul oscuro.

Tras conocerse el crimen, la Policía Metropolitana de Bucaramanga activó un plan de búsqueda en la zona, alertó a las patrullas cercanas y comenzó la verificación de las cámaras de seguridad con el propósito de identificar y ubicar a los responsables del doble homicidio.

Sobre este nuevo hecho de violencia, el comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Harvey Augusto Silva Guzmán, entregó declaraciones en las que indicó que se adelantan todas las labores investigativas para esclarecer los móviles del ataque y lograr la captura de los autores.

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Las autoridades continúan recopilando evidencia y testimonios que permitan avanzar en la investigación de este caso que volvió a generar preocupación entre los habitantes del norte de la capital santandereana.