Drake sorprendió a Karol G en su concierto de Houston y cantaron juntos “Ahí” por primera vez en vivo

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El concierto de Karol G en Houston, Texas, tuvo un invitado que nadie esperaba. El rapero canadiense Drake apareció por sorpresa en el escenario el domingo 27 de septiembre de 2026 y ambos interpretaron por primera vez en vivo “Ahí”, su colaboración incluida en el álbum No me arrepiento de sentir tanto.

También sonó “One Dance”

Tras el dueto, Drake cantó uno de sus éxitos, “One Dance”, mientras la artista de Medellín lo acompañaba en tarima con bailes y gestos de complicidad que no pasaron desapercibidos para los asistentes.

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Las redes, encendidas

Los videos del momento se viralizaron en pocas horas y reavivaron los rumores sobre una posible relación sentimental entre los dos artistas, algo que ninguno ha confirmado públicamente. La conexión entre ambos viene desde julio, cuando Drake apareció en pantalla gigante durante un concierto de Karol G en Toronto.

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Una gira de récord

La presentación hace parte del Viajando Por El Mundo Tropitour, que comenzó con 39 fechas y fue ampliado a 63 conciertos en tres continentes. Su gira anterior reunió a unos 2,3 millones de asistentes y superó los 300 millones de dólares en ingresos.