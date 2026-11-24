Pico y Placa

Los conductores de Bucaramanga y su área metropolitana deben tener en cuenta que hoy, martes 24 de noviembre de 2026, la restricción de pico y placa aplica para los carros particulares y las motocicletas cuyas placas terminen en 7 y 8.

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La medida rige entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. y se aplica de manera unificada en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, de acuerdo con la programación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el último trimestre del año.

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Así rige el pico y placa en Bucaramanga del 24 al 28 de noviembre

Martes 24 de noviembre: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en 7 y 8. Miércoles 25 de noviembre: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en 9 y 0. Jueves 26 de noviembre: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Viernes 27 de noviembre: placas terminadas en 3 y 4.

placas terminadas en 3 y 4. Sábado 28 de noviembre: placas terminadas en 3 y 4, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Entre semana el horario es de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.; los sábados la restricción va de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Los domingos y festivos no hay pico y placa. Los taxis tienen un esquema y un horario propios, por lo que se recomienda verificarlos con la Dirección de Tránsito.

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Entre los vehículos excluidos de la medida están los híbridos y eléctricos, los de servicios de salud y los vehículos oficiales, entre otros casos previstos por las autoridades de tránsito.

¿Cuál es la multa por no cumplir el pico y placa?

Quien circule en horario de restricción comete la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito y se expone a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo.

Pico y placa hoy en Bogotá, Medellín y Cali

Bogotá: como hoy es día par, pueden circular los carros particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; no circulan los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Para los taxis, la restricción cobija hoy las placas 7 y 8, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Medellín y Valle de Aburrá: no pueden circular los carros con placas terminadas en 1 y 4 ni las motos cuyo primer número de placa sea 1 o 4, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., según la rotación del segundo semestre fijada en el Decreto 1490 de 2026.

Cali: tienen restricción los carros particulares con placas terminadas en 1 y 2, en horario continuo de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.

Esta rotación en Bucaramanga hace parte del último esquema trimestral del año, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Las autoridades recomiendan revisar el último dígito de la placa antes de salir y planear con tiempo los desplazamientos.