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Marco Antonio Solís hará cantar a Bucaramanga: estos son los precios de las boletas

El artista mexicano llegará con su gira Gratitud al estadio Américo Montanini; las entradas cuestan desde $130.400 con servicio incluido.

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Marco Antonio Solís hará cantar a Bucaramanga: estos son los precios de las boletas
Marco Antonio Solís llegará al estadio Américo Montanini de Bucaramanga el 28 de noviembre con su gira internacional Gratitud Tour.

Bucaramanga se prepara para recibir a una de las voces más reconocidas de la música romántica latinoamericana. Marco Antonio Solís llegará a la capital santandereana el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 como parte de su gira internacional Gratitud Tour.

La presentación se realizará en el estadio Américo Montanini, escenario al que llegarán miles de seguidores para cantar canciones que han marcado varias generaciones. La fecha de Bucaramanga también aparece confirmada en la agenda oficial del artista.

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Según la información oficial publicada por TuBoleta, el concierto comenzará a las 8:00 de la noche y las puertas del estadio serán abiertas desde las 7:00 p. m. El ingreso estará permitido únicamente para personas mayores de 18 años.

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Estos serán los artistas invitados

La jornada musical no contará únicamente con la presentación de Marco Antonio Solís. Para esta fecha fueron anunciados Jean Carlos Centeno, Fabián Corrales y Andrés Franco, quienes llevarán sus repertorios al escenario antes del espectáculo principal.

De esta manera, el público podrá disfrutar de una combinación de música romántica, popular y vallenata durante una misma noche. Por ahora no se ha informado el orden de salida ni la duración de la presentación de cada artista. Caracol Radio confirmó los nombres anunciados.

Aunque todavía no existe una lista oficial de canciones, la promoción del concierto destaca temas como Si no te hubieras ido, Mi eterno amor secreto y Más que tu amigo. También se espera que el mexicano recuerde varios de los éxitos interpretados durante su carrera como solista y su etapa con Los Bukis.

Precios de las boletas para Marco Antonio Solís en Bucaramanga

Actualmente se encuentra vigente la primera etapa de venta, que finalizará el sábado 3 de octubre. Los siguientes valores corresponden al total publicado por TuBoleta, sumando el precio de la entrada y el servicio:

LocalidadEtapa 1 hasta el 3 de octubreEtapa 2 del 4 de octubre al 16 de noviembrePrecio full desde el 17 de noviembre
Palco Gratitud, 10 personas$11.198.000$11.787.000$14.145.000
Palco Venia Bendita, 10 personas$8.487.000$9.548.000$10.609.000
Palco Diamante, 10 personas$7.308.000$8.134.000$9.135.000
Palco Oro, 10 personas$5.894.000$6.601.000$7.367.000
Palco Plata, 10 personas$4.597.000$5.305.000$5.894.000
Occidental Alta$284.400$319.700$355.200
Occidental Baja$260.700$277.100$307.900
Silla Platino$237.000$255.800$284.200
Sur Alta$130.400$141.600$154.000
Norte Alta$130.400$141.600$154.000

Los palcos tienen capacidad para diez asistentes y la plataforma también puede mostrar cupos individuales, dependiendo de la disponibilidad. De acuerdo con las convenciones de la boletería, los palcos tienen silletería numerada, mientras las demás localidades funcionan bajo modalidad de admisión general.

La etapa especial de lanzamiento, que tenía descuento, terminó el pasado 5 de septiembre. Los precios y la disponibilidad pueden cambiar a medida que se agoten las localidades.

¿Dónde comprar las boletas?

La compra en línea se puede realizar directamente en el siguiente enlace oficial:

Comprar boletas para Marco Antonio Solís en Bucaramanga

TuBoleta permite seleccionar pago con tarjeta nacional o internacional. Se recomienda no comprar entradas mediante enlaces enviados por desconocidos, perfiles no verificados o revendedores sin respaldo.

También existen tres puntos físicos oficiales de TuBoleta en Bucaramanga:

  • Centro Comercial Cuarta Etapa: carrera 35A #49-55. Atiende todos los días de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 a 7:00 p. m.
  • Centro Comercial Cacique: Planeta Store, local 189. Atiende todos los días de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 a 7:00 p. m.
  • Teatro Santander: calle 33 #18-60. Atiende de lunes a sábado, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 a 6:00 p. m.

Antes de acudir, es recomendable verificar horarios y disponibilidad. El centro de atención de TuBoleta es el (601) 593 6300.

La empresa responsable del espectáculo es Show+ S.A.S. y el evento aparece registrado con el código Pulep LXZ434. Aún no han sido publicados los protocolos definitivos de ingreso, objetos permitidos, parqueaderos o cierres viales alrededor del estadio.

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