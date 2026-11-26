Bucaramanga

Bucaramanga tendrá nuevas reglas para el aprovechamiento económico del espacio público, tras la expedición del Decreto 0465 del 25 de noviembre de 2026, anunciado por el alcalde Cristian Fernando Portilla Pérez, con el que se busca regular las actividades comerciales en diferentes sectores de la ciudad.

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La medida establece las condiciones bajo las cuales empresarios, emprendedores y comerciantes podrán desarrollar sus actividades económicas en espacios públicos autorizados, garantizando la organización, la formalización y la conservación del entorno urbano.

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“Sin reglas hay caos; con reglas hay orden y productividad. Queremos que el espacio público sea para todos”, manifestó el mandatario local al explicar los objetivos de esta iniciativa.

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Estos serán los primeros sectores

Durante la primera etapa de implementación se contemplan tres puntos estratégicos de Bucaramanga: el parque Bolívar, la glorieta del puente de Provenza y la Nueva Puerta del Sol.

En estos sectores, los comerciantes autorizados deberán asumir compromisos relacionados con el cuidado, la protección y la conservación de los espacios públicos donde desarrollen sus actividades económicas.

Asimismo, la Administración Municipal busca que los recursos generados mediante este aprovechamiento económico contribuyan al mantenimiento y la recuperación de otros parques y escenarios urbanos de la capital santandereana.

Nuevas oportunidades para los comerciantes

Con esta reglamentación, la Alcaldía pretende fortalecer los emprendimientos locales y promover actividades comerciales organizadas, como la venta de café, obleas y otros productos, sin afectar el derecho de los ciudadanos a disfrutar del espacio público.

La iniciativa hace parte de la estrategia de recuperación urbana que adelanta la Administración Municipal, con la que se busca consolidar una Bucaramanga más organizada y generar oportunidades económicas para los comerciantes, garantizando el interés colectivo.