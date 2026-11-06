Bucaramanga expulsó a 13 extranjeros con más de 320 anotaciones policiales

Bucaramanga

Las autoridades de Bucaramanga confirmaron este viernes 6 de noviembre la expulsión de 13 ciudadanos extranjeros que acumulaban, en conjunto, más de 320 anotaciones policiales relacionadas con diferentes comportamientos contrarios a la convivencia y la seguridad ciudadana.

Publicidad

Con estos nuevos procedimientos, la capital santandereana llegó a 166 expulsiones de ciudadanos extranjeros durante 2026, según el balance entregado por el alcalde Cristian Portilla.

Publicidad

Los ciudadanos fueron identificados durante operativos de control migratorio adelantados a lo largo de la semana en hospedajes clandestinos, residencias y otros establecimientos de la ciudad.

Publicidad

Las intervenciones se desarrollaron mediante un trabajo articulado entre la Alcaldía de Bucaramanga, la Policía Nacional y Migración Colombia, entidad encargada de determinar y ejecutar las medidas administrativas de expulsión.

Entre los casos identificados, las autoridades destacaron el de un ciudadano extranjero que, al parecer, intentó evadir un procedimiento de registro policial realizado en el centro de Bucaramanga.

Durante las verificaciones, se estableció que esta persona tenía un requerimiento en Venezuela por el presunto delito de asociación para delinquir.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario local, los 13 ciudadanos expulsados registraban más de 320 anotaciones relacionadas con riñas callejeras, porte de armas blancas y afectaciones a bienes públicos, entre otros comportamientos.

Estas anotaciones no equivalen necesariamente a condenas penales, pues pueden corresponder a actuaciones policiales o medidas correctivas por infracciones a las normas de convivencia.

Los resultados reflejan el incremento de los controles migratorios adelantados en Bucaramanga durante los últimos meses.

A finales de octubre, el alcalde Cristian Portilla había informado que la ciudad acumulaba 153 expulsiones. Con los 13 procedimientos conocidos este viernes, el balance asciende a 166 casos en lo corrido de 2026.

El mandatario anunció que continuará intensificando las intervenciones en hoteles, residencias, barrios, establecimientos de alojamiento y vías principales, especialmente en sectores donde se reporten problemas de convivencia o posibles irregularidades migratorias.

La administración municipal sostiene que estas acciones buscan identificar a personas que incumplen las normas y fortalecer las condiciones de seguridad para los habitantes de Bucaramanga.

Esta medida puede implicar una prohibición de ingreso al país por un periodo no inferior a cinco años, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

La Alcaldía reiteró que los controles no están dirigidos contra la población extranjera en general, sino contra personas que, de acuerdo con las verificaciones de las autoridades, han incurrido en conductas que afectan la convivencia o incumplen las normas migratorias.