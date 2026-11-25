Colombia

El Gobierno nacional inaugurará este miércoles 25 de noviembre el nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), ubicado en Riohacha, La Guajira, una de las obras de infraestructura penitenciaria más importantes de los últimos años en el departamento.

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El acto contará con la participación del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia, Iván Cancino, y representantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

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La infraestructura fue construida sobre un área aproximada de 36.000 metros cuadrados, con una inversión de $307.969 millones, y tendrá capacidad para albergar a 1.722 personas privadas de la libertad, entre sindicados y condenados.

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Así es la nueva cárcel de Riohacha

El complejo penitenciario dispone de ocho pabellones, zonas de máxima seguridad y espacios destinados a la atención médica, actividades educativas, talleres de formación y programas de resocialización.

Además, contará con un pabellón con capacidad para 152 mujeres y espacios diferenciados para integrantes de las comunidades indígenas wayuu, teniendo en cuenta sus particularidades culturales.

Una obra que comenzó en 2020

La construcción del establecimiento penitenciario comenzó en 2020, durante el Gobierno de Iván Duque, y gran parte de su ejecución se desarrolló durante la administración de Gustavo Petro. Su entrega oficial estará a cargo del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Aunque inicialmente se tenía prevista su inauguración para junio de 2026, los plazos se extendieron hasta noviembre. Adicionalmente, se destinaron cerca de $21.000 millones para la interventoría del proyecto.

Riohacha registra un hacinamiento carcelario del 261 %

La apertura del nuevo penal se produce en medio de una compleja crisis penitenciaria. Según cifras del Inpec, con corte al 21 de octubre de 2026, la actual cárcel de Riohacha registra un hacinamiento del 261 %, ubicándose entre los establecimientos con mayor sobrepoblación del país.

En el ámbito nacional, Colombia registra un hacinamiento carcelario del 23,3 %, con 100.917 personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios.

A esto se suma la problemática de las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde permanecen 17.866 detenidos, pese a contar con una capacidad de apenas 9.784 cupos.

Con la entrada en funcionamiento del nuevo complejo penitenciario, las autoridades esperan contribuir a la descongestión de los centros de reclusión. Sin embargo, todavía no se ha informado oficialmente cuántos internos serán trasladados ni el cronograma de estos procedimientos.