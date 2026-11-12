Alcalde Portilla anuncia expulsión de 71 extranjeros con más de 1.520 anotaciones

Bucaramanga

Bucaramanga registró una nueva jornada de expulsión de ciudadanos extranjeros, considerada por las autoridades locales como la más grande realizada hasta ahora en la ciudad, con un total de 71 personas incluidas en el procedimiento.

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Según el balance divulgado, los 71 extranjeros acumulaban en conjunto más de 1.520 anotaciones relacionadas con diferentes comportamientos contrarios a la convivencia y presuntas infracciones a la ley.

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Entre los hechos mencionados por las autoridades figuran el porte de armas blancas, porte de sustancias estupefacientes, irrespeto a la autoridad, participación en riñas callejeras y actividades relacionadas con minería ilegal.

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Bucaramanga supera las 230 expulsiones en 2026

Con este nuevo procedimiento, las autoridades reportaron que más de 230 ciudadanos extranjeros han sido expulsados durante lo corrido de 2026, una cifra que, según la administración municipal, convierte este año en el de mayor número de expulsiones registrado en Bucaramanga.

La jornada forma parte de las acciones de control migratorio y seguridad que se vienen adelantando en la capital santandereana, con el propósito de atender situaciones que afectan la convivencia ciudadana.

Las autoridades locales han insistido en que estos procedimientos buscan fortalecer la seguridad y hacer cumplir las disposiciones migratorias vigentes en Colombia.

La expulsión es una medida administrativa que debe ser adoptada por la autoridad migratoria competente, de acuerdo con las causales y procedimientos establecidos en la legislación colombiana.

Es importante precisar que las anotaciones registradas por las autoridades no representan necesariamente condenas penales. Asimismo, una medida de expulsión requiere el cumplimiento de las garantías legales correspondientes.

El balance presentado en Bucaramanga representa un nuevo capítulo de los controles migratorios que se desarrollan en la ciudad, mientras las autoridades mantienen las acciones de vigilancia y seguimiento para prevenir hechos que puedan afectar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.