Bucaramanga amplía horarios nocturnos por la Feria Bonita.

Bucaramanga

La celebración de la Feria Bonita 2026 traerá cambios en los horarios de la actividad nocturna de Bucaramanga. El alcalde Cristian Portilla anunció que los establecimientos autorizados podrán extender su funcionamiento hasta las 4:00 de la mañana, como parte de las medidas previstas para acompañar la programación ferial.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, la ampliación comenzará a aplicarse desde el jueves 3 de septiembre. Portilla explicó que la intención es que la actividad económica no termine una vez finalicen los conciertos y demás eventos programados durante la Feria.

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El alcalde señaló que la Feria Bonita representa una oportunidad para movilizar diferentes sectores de la economía local.

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La expectativa de la Administración es que después de los eventos los asistentes puedan continuar disfrutando de la ciudad y que esa dinámica beneficie a restaurantes, bares, hoteles y demás establecimientos vinculados al turismo y el entretenimiento nocturno.

La decisión cobra especial importancia teniendo en cuenta la cantidad de actividades que tendrá Bucaramanga durante septiembre y la llegada de visitantes atraídos por conciertos, eventos culturales y diferentes espacios de la Feria Bonita.



